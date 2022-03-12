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Советник Зеленского: для Украины зарезервированы $300 млрд ЦБ России

Ведомости

Замороженные в рамках санкций Запада средства Банка России уже зарезервированы для Украины, речь идет о более чем $300 млрд, заявил советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Уже зарезервированы для Украины те средства, которые были заморожены от Центрального банка Российской федерации, от страны-агрессора. Это более $300 млрд», — сказал Устенко в эфире телеканала «Украина 24» (цитата по «РИА Новости»).

Киев ведет переговоры со странами Евросоюза о конфискации замороженных активов Банка России и передаче их Украине, заявил также накануне замглавы министерства экономики страны Денис Кудин. По его словам, под западные санкции попали международные резервы ЦБ РФ на сумму $415 млрд. «По сути, этой суммы практически достаточно для того, чтобы покрыть прямые единоразовые потери [Украины]», — сказал министр.

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В ведомстве рассчитывают, что в ближайшее время совместно с правительствами-партнерами других стран будет найден юридический механизм, с помощью которого эти деньги могут быть направлены Украине для дальнейшего восстановления экономики.

США, Евросоюз, Великобритания, Канада и Япония наложили санкции на золотовалютные резервы российского Центробанка в ответ на военную операцию на Украине. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель утверждал, что в результате будет заблокировано около половины резервов ЦБ. На 18 февраля они составляли $643,2 млрд.

По оценке украинского минэкономики, за две недели боевых действий сумма потерь, понесенных инфраструктурой страны, достигла $119 млрд. Кудин заявил, что в городах и поселках, где идут бои, экономическая активность снизилась на 75%, на остальной территории страны работает примерно каждый второй бизнес.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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