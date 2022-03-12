Советник Зеленского: для Украины зарезервированы $300 млрд ЦБ России

Киев ведет переговоры со странами Евросоюза о конфискации замороженных активов Банка России и передаче их Украине, заявил также накануне замглавы министерства экономики страны Денис Кудин. По его словам, под западные санкции попали международные резервы ЦБ РФ на сумму $415 млрд. «По сути, этой суммы практически достаточно для того, чтобы покрыть прямые единоразовые потери [Украины]», — сказал министр.