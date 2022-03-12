Советник Зеленского: для Украины зарезервированы $300 млрд ЦБ России
Замороженные в рамках санкций Запада средства Банка России уже зарезервированы для Украины, речь идет о более чем $300 млрд, заявил советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.
«Уже зарезервированы для Украины те средства, которые были заморожены от Центрального банка Российской федерации, от страны-агрессора. Это более $300 млрд», — сказал Устенко в эфире телеканала «Украина 24» (цитата по «РИА Новости»).
Киев ведет переговоры со странами Евросоюза о конфискации замороженных активов Банка России и передаче их Украине, заявил также накануне замглавы министерства экономики страны Денис Кудин. По его словам, под западные санкции попали международные резервы ЦБ РФ на сумму $415 млрд. «По сути, этой суммы практически достаточно для того, чтобы покрыть прямые единоразовые потери [Украины]», — сказал министр.
В ведомстве рассчитывают, что в ближайшее время совместно с правительствами-партнерами других стран будет найден юридический механизм, с помощью которого эти деньги могут быть направлены Украине для дальнейшего восстановления экономики.
США, Евросоюз, Великобритания, Канада и Япония наложили санкции на золотовалютные резервы российского Центробанка в ответ на военную операцию на Украине. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель утверждал, что в результате будет заблокировано около половины резервов ЦБ. На 18 февраля они составляли $643,2 млрд.
По оценке украинского минэкономики, за две недели боевых действий сумма потерь, понесенных инфраструктурой страны, достигла $119 млрд. Кудин заявил, что в городах и поселках, где идут бои, экономическая активность снизилась на 75%, на остальной территории страны работает примерно каждый второй бизнес.