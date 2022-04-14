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Bloomberg: Зеленский заявил ЕК о потребности Украины в $7 млрд ежемесячно

Ведомости

Украине требуется $7 млрд финансовой помощи каждый месяц для осуществления социальных выплат и покрытия заработных плат, заявил президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Украина нуждается в 7 миллиардах долларов в месяц в немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и заработной платы, сказал президент Владимир Зеленский председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, когда она посетила Киев на прошлой неделе», — пишет агентство.

Помимо этого, по данным Bloomberg, Зеленский также обсудил с главой Еврокомиссии проблемы, с которыми сталкивается Украина при попытке экспортировать зерно. В ответ Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны Евросоюза будут применять ускоренные процедуры пересечения границы, чтобы помочь Киеву в решении этого вопроса.

13 апреля Совет Евросоюза утвердил решение о предоставлении Украине дополнительно 500 млн евро на закупку вооружений и экипировки. Общий бюджет военной помощи увеличится до 1,5 млрд евро. В заявлении говорится, что выделенные средства пойдут на закупку вооружения, а также средств индивидуальной защиты, медицинских изделий и топлива. Совет также призвал Россию прекратить боевые действия на территории Украины и вывести военную технику за пределы республики.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндер ранее заявил, что конфискованное имущество россиян, попавших в европейские санкционные списки, может быть использовано для восстановления инфраструктуры Украины. Он при этом уточнил, что проведенная в Европе процедура заморозки активов и имущества российских госструктур, компаний или граждан не равносильна конфискации: пока активы только заморожены, и должна пройти дополнительная процедура, которая установит, возможно ли перейти к их конфискации. Основанием для такого решения может стать заключение о причастности обладателя активов к уголовно наказуемым преступлениям, включая коррупцию и отмывание денег, пояснил Рейндерс.

Ранее по теме: ЕС утвердил предоставление военной помощи Украине на 500 млн евро

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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