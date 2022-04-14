Bloomberg: Зеленский заявил ЕК о потребности Украины в $7 млрд ежемесячно
Украине требуется $7 млрд финансовой помощи каждый месяц для осуществления социальных выплат и покрытия заработных плат, заявил президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«Украина нуждается в 7 миллиардах долларов в месяц в немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и заработной платы, сказал президент Владимир Зеленский председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, когда она посетила Киев на прошлой неделе», — пишет агентство.
Помимо этого, по данным Bloomberg, Зеленский также обсудил с главой Еврокомиссии проблемы, с которыми сталкивается Украина при попытке экспортировать зерно. В ответ Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны Евросоюза будут применять ускоренные процедуры пересечения границы, чтобы помочь Киеву в решении этого вопроса.
13 апреля Совет Евросоюза утвердил решение о предоставлении Украине дополнительно 500 млн евро на закупку вооружений и экипировки. Общий бюджет военной помощи увеличится до 1,5 млрд евро. В заявлении говорится, что выделенные средства пойдут на закупку вооружения, а также средств индивидуальной защиты, медицинских изделий и топлива. Совет также призвал Россию прекратить боевые действия на территории Украины и вывести военную технику за пределы республики.
Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндер ранее заявил, что конфискованное имущество россиян, попавших в европейские санкционные списки, может быть использовано для восстановления инфраструктуры Украины. Он при этом уточнил, что проведенная в Европе процедура заморозки активов и имущества российских госструктур, компаний или граждан не равносильна конфискации: пока активы только заморожены, и должна пройти дополнительная процедура, которая установит, возможно ли перейти к их конфискации. Основанием для такого решения может стать заключение о причастности обладателя активов к уголовно наказуемым преступлениям, включая коррупцию и отмывание денег, пояснил Рейндерс.