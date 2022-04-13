ЕС утвердил предоставление военной помощи Украине на 500 млн евро

«ЕС добавит 500 млн евро к ресурсам, уже мобилизованным в рамках Европейского фонда мира для Украины, тем самым утроив первоначальный бюджет до 1,5 млрд евро», — подчеркивается в заявлении. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что для организации важно оказывать военную поддержку Украине, которая, по его мнению, должна готовиться к «решающим» боевым действиям на востоке страны.