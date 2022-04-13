ЕС утвердил предоставление военной помощи Украине на 500 млн евро
Совет Евросоюза утвердил решение о предоставлении Украине дополнительно 500 млн евро на закупку вооружений и экипировки, сообщается в заявлении пресс-службы совета.
«ЕС добавит 500 млн евро к ресурсам, уже мобилизованным в рамках Европейского фонда мира для Украины, тем самым утроив первоначальный бюджет до 1,5 млрд евро», — подчеркивается в заявлении. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что для организации важно оказывать военную поддержку Украине, которая, по его мнению, должна готовиться к «решающим» боевым действиям на востоке страны.
В заявлении говорится, что выделенные средства пойдут на закупку вооружения, а также средств индивидуальной защиты, медицинских изделий и топлива. Совет также призвал Россию прекратить боевые действия на территории Украины и вывести военную технику за пределы республики.
Боррель ранее заявил о стремлении ЕС к силовому урегулированию конфликта и расширению военной помощи Киеву. «Эта война будет выиграна на поле боя», — написал Боррель в Twitter (заблокирован в России Роскомнадзором) после поездки в Киев с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков, в свою очередь, заявил, что Россия считает перевозящие вооружения на территории Украины транспортные средства США и НАТО законными военными целями. «Предупреждаем, что американо-натовские транспорты с вооружениями, следующие по украинской территории, нами рассматриваются в качестве законных военных целей», — подчеркнул Рябков (цитата по тАСС). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оружия, которое западные страны поставляют Украине, недостаточно для того, чтобы помешать выполнению целей спецоперации российских войск.