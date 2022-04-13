CNN: США объявят об очередной военной помощи Украине на $700 млн

Как отмечает телеканал, в случае одобрения нового пакета военной помощи общая сумма выделенных Украине средств составит более $3 млрд с начала работы администрации президента США Джо Байдена. Из них почти $2,5 млрд выделены Киеву с начала российской спецоперации. По информации источников, Пентагон собирается созвать в среду совещание своих ведущих производителей оружия, чтобы обсудить способность отрасли поддержать Украину. Ожидается, что на встрече будут присутствовать восемь ведущих производителей военной техники, в том числе General Dynamics, Lockheed Martin и др.