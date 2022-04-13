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CNN: США объявят об очередной военной помощи Украине на $700 млн

Ведомости

США в ближайшее время объявят о новой военной помощи Украине на сотни миллионов долларов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. Окончательная сумма еще не определена, но ожидается, что она составит около $700 млн. 

Как отмечает телеканал, в случае одобрения нового пакета военной помощи общая сумма выделенных Украине средств составит более $3 млрд с начала работы администрации президента США Джо Байдена. Из них почти $2,5 млрд выделены Киеву с начала российской спецоперации. По информации источников, Пентагон собирается созвать в среду совещание своих ведущих производителей оружия, чтобы обсудить способность отрасли поддержать Украину. Ожидается, что на встрече будут присутствовать восемь ведущих производителей военной техники, в том числе General Dynamics, Lockheed Martin и др. 

25 марта представитель Пентагона сообщил, что американская сторона доставила Украине первую партию вооружения в рамках пакета военной помощи стоимостью $800 млн. Планируется, что самолеты из США будут приземляться в соседних с Украиной странах, а оттуда оружие и боеприпасы доставят в страну на грузовиках. Байден сообщал, что в пакет войдут 9000 противотанковых систем, 7000 единиц стрелкового оружия и 20 млн боеприпасов.

6 апреля Байден одобрил выделение очередного пакета военной помощи Украине, в который вошли противотанковые комплексы Javelin. Байден отметил, что конфликт на Украине может продолжаться достаточно долго, и подтвердил готовность и дальше оказывать поддержку стране на военном, экономическом и других направлениях.

На фоне спецоперации России на Украине США каждую неделю объявляют о выделении дополнительной военной помощи для Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что оружия, которое западные страны поставляют Украине, недостаточно для того, чтобы помешать выполнению целей спецоперации российских войск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных