CNN: США объявят об очередной военной помощи Украине на $700 млн
США в ближайшее время объявят о новой военной помощи Украине на сотни миллионов долларов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. Окончательная сумма еще не определена, но ожидается, что она составит около $700 млн.
Как отмечает телеканал, в случае одобрения нового пакета военной помощи общая сумма выделенных Украине средств составит более $3 млрд с начала работы администрации президента США Джо Байдена. Из них почти $2,5 млрд выделены Киеву с начала российской спецоперации. По информации источников, Пентагон собирается созвать в среду совещание своих ведущих производителей оружия, чтобы обсудить способность отрасли поддержать Украину. Ожидается, что на встрече будут присутствовать восемь ведущих производителей военной техники, в том числе General Dynamics, Lockheed Martin и др.
25 марта представитель Пентагона сообщил, что американская сторона доставила Украине первую партию вооружения в рамках пакета военной помощи стоимостью $800 млн. Планируется, что самолеты из США будут приземляться в соседних с Украиной странах, а оттуда оружие и боеприпасы доставят в страну на грузовиках. Байден сообщал, что в пакет войдут 9000 противотанковых систем, 7000 единиц стрелкового оружия и 20 млн боеприпасов.
6 апреля Байден одобрил выделение очередного пакета военной помощи Украине, в который вошли противотанковые комплексы Javelin. Байден отметил, что конфликт на Украине может продолжаться достаточно долго, и подтвердил готовность и дальше оказывать поддержку стране на военном, экономическом и других направлениях.
На фоне спецоперации России на Украине США каждую неделю объявляют о выделении дополнительной военной помощи для Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что оружия, которое западные страны поставляют Украине, недостаточно для того, чтобы помешать выполнению целей спецоперации российских войск.