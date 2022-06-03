Оперштаб отменит ограничения по коронавирусу на въезд иностранцев в Россию

Оперштаб России по борьбе с коронавирусом с полуночи 30 марта снял ограничения на передвижение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Казахстан с 11 апреля также отменил все ограничения на пересечение границы с РФ. РЖД с 20 апреля восстановили железнодорожное сообщение с Казахстаном, а 29 апреля — с Монголией.