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Оперштаб отменит ограничения по коронавирусу на въезд иностранцев в Россию

Ведомости

Россия снимет с 14 июня эпидемиологические ограничения на въезд в страну иностранных граждан самолетами и через морские порты, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

«По итогам состоявшегося обсуждения членами оперативного штаба принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска», — говорится в сообщении.

Также оперштаб решил с 14 июня возобновить железнодорожное сообщение по маршрутам Ташкент – Самара и Ташкент – Волгоград: поезда будут ходить раз в неделю по каждому маршруту. Москва снимет ограничения на въезд граждан Узбекистана в Россию поездами.

Оперштаб России по борьбе с коронавирусом с полуночи 30 марта снял ограничения на передвижение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Казахстан с 11 апреля также отменил все ограничения на пересечение границы с РФ. РЖД с 20 апреля восстановили железнодорожное сообщение с Казахстаном, а 29 апреля — с Монголией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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