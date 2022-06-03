Оперштаб отменит ограничения по коронавирусу на въезд иностранцев в Россию
Россия снимет с 14 июня эпидемиологические ограничения на въезд в страну иностранных граждан самолетами и через морские порты, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.
«По итогам состоявшегося обсуждения членами оперативного штаба принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска», — говорится в сообщении.
Также оперштаб решил с 14 июня возобновить железнодорожное сообщение по маршрутам Ташкент – Самара и Ташкент – Волгоград: поезда будут ходить раз в неделю по каждому маршруту. Москва снимет ограничения на въезд граждан Узбекистана в Россию поездами.
Оперштаб России по борьбе с коронавирусом с полуночи 30 марта снял ограничения на передвижение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Казахстан с 11 апреля также отменил все ограничения на пересечение границы с РФ. РЖД с 20 апреля восстановили железнодорожное сообщение с Казахстаном, а 29 апреля — с Монголией.