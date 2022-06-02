Германия отменила все коронавирусные ограничения для прибывающих в страну
Власти Германии сняли все коронавирусные ограничения на въезд в страну для иностранных туристов, передает служба новостей Tagesschau со ссылкой на заявление министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха. Отмена ограничений будет действовать до конца августа этого года.
«Мы приостанавливаем действие правила «3П» ( три «П» — «либо привит, либо переболел, либо протестирован») при въезде в страну до конца августа. Однако даже в условиях более низкой заболеваемости этим летом мы должны быть осторожны из-за пандемии», — заявил Лаутербах.
По его словам, это решение связано с улучшением эпидемиологической ситуации в стране. В соответствии с обновленными правилами прибывающим путешественникам больше не придется предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19 или отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус.
Накануне о об отмене карантина при въезде в страну объявили власти Таиланда. Кипр с 1 июня отменил требование о предъявлении тестов на отсутствие коронавируса и справок о вакцинации. В начале мая Хорватия также сняла коронавирусные ограничения на въезд в страну. В МИДе республики пояснили, что въезд в Хорватию разрешен на основании условий, которые действовали до пандемии, а именно предусмотренных шенгенским кодексом о границах, законом об иностранцах и др.