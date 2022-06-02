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Общество

Германия отменила все коронавирусные ограничения для прибывающих в страну

Ведомости

Власти Германии сняли все коронавирусные ограничения на въезд в страну для иностранных туристов, передает служба новостей Tagesschau со ссылкой на заявление министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха. Отмена ограничений будет действовать до конца августа этого года. 

«Мы приостанавливаем действие правила «3П» ( три «П» — «либо привит, либо переболел, либо протестирован») при въезде в страну до конца августа. Однако даже в условиях более низкой заболеваемости этим летом мы должны быть осторожны из-за пандемии», — заявил Лаутербах.

По его словам, это решение связано с улучшением эпидемиологической ситуации в стране. В соответствии с обновленными правилами прибывающим путешественникам больше не придется предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19 или отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус.

Накануне о об отмене карантина при въезде в страну объявили власти Таиланда. Кипр с 1 июня отменил требование о предъявлении тестов на отсутствие коронавируса и справок о вакцинации. В начале мая Хорватия также сняла коронавирусные ограничения на въезд в страну. В МИДе республики пояснили, что въезд в Хорватию разрешен на основании условий, которые действовали до пандемии, а именно предусмотренных шенгенским кодексом о границах, законом об иностранцах и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных