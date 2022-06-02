Германия отменила все коронавирусные ограничения для прибывающих в страну

Накануне о об отмене карантина при въезде в страну объявили власти Таиланда. Кипр с 1 июня отменил требование о предъявлении тестов на отсутствие коронавируса и справок о вакцинации. В начале мая Хорватия также сняла коронавирусные ограничения на въезд в страну. В МИДе республики пояснили, что въезд в Хорватию разрешен на основании условий, которые действовали до пандемии, а именно предусмотренных шенгенским кодексом о границах, законом об иностранцах и др.