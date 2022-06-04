Росавиация продлила ограничения полетов на юг страны до 12 июня

В мае железнодорожные пассажирские перевозки в Крым резко выросли из-за отсутствия авиасообщения с полуостровом. Поезда «Таврия» в этом направлении перевезли 104 000 пассажиров, сообщил ранее «Ведомостям» представитель «Гранд сервис экспресса» (ГСЭ; оператор железнодорожного пассажирского сообщения между Крымом и материковой Россией). Это на 76% больше, чем за май 2021 г.