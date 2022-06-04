Росавиация продлила ограничения полетов на юг страны до 12 июня
В России до следующего воскресенья продлен режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов, сообщается на сайте Росавиации. Режим будет действовать до 12 июня 03:45 по московскому времени.
По-прежнему самолеты не смогут летать в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, следует из заявления ведомства.
«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — рассказали в Росавиации.
Режим временного ограничения полетов авиационные власти продлили в 17-й раз. Впервые его ввели 24 февраля из-за начала спецоперации России на Украине.
Ранее «Аэрофлот» сообщил, что с 1 июня запустит ежедневные прямые рейсы в Сочи из Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени и Уфы. Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320. Пресс-служба компании отмечала, что «Аэрофлот» выкупил 8 таких самолетов у иностранных лизингодателей.
В начале мая «РИА Новости» сообщили, что авиаперевозчик S7 до 23 июня приостановил продажу билетов в Анапу, Геленджик, Краснодар и Симферополь из-за временного закрытия аэропортов на юге. Билеты на самолеты из Москвы в Воронеж, Белгород, Брянск и Липецк в системе бронирования компании отменены до конца сентября.
В мае железнодорожные пассажирские перевозки в Крым резко выросли из-за отсутствия авиасообщения с полуостровом. Поезда «Таврия» в этом направлении перевезли 104 000 пассажиров, сообщил ранее «Ведомостям» представитель «Гранд сервис экспресса» (ГСЭ; оператор железнодорожного пассажирского сообщения между Крымом и материковой Россией). Это на 76% больше, чем за май 2021 г.