Росавиация продлила ограничения полетов на юг страны до 18 июня
Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов России. Он будет действовать до 18 июня, сообщается на сайте ведомства.
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июня 2022 года 03:45 по московскому времени», — говорится в сообщении.
Самолеты еще как минимум неделю не будут выполнять рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, отмечают авиационные власти. Остальные аэропорты страны работают штатно.
Режим временного ограничения полетов продлен в 18-й раз. Впервые его ввели 24 февраля из-за начала специальной военной операции России на Украине.
Ранее на этой неделе авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в ряд аэропортов юга России с 1 июля до 30 сентября.
В начале мая «РИА Новости» сообщили, что авиаперевозчик S7 до 23 июня приостановил продажу билетов в Анапу, Геленджик, Краснодар и Симферополь из-за временного закрытия аэропортов на юге. Билеты на самолеты из Москвы в Воронеж, Белгород, Брянск и Липецк в системе бронирования компании отменены до конца сентября.