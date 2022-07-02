ВОЗ обсуждает новые даты оценки вакцины «Спутник V»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривают новые даты проведения инспекций по признанию вакцины против COVID-19 «Спутник V». Об этом «РИА Новости» сообщила представитель организации в России Мелита Вуйнович.
«Инспекции на местах планировалось провести в марте 2022 года в ожидании разрешения службы безопасности ООН, но они были приостановлены из-за приостановки полетов в Россию и из России. Новые даты проведения инспекций обсуждаются непосредственно между РФПИ и штаб-квартирой ВОЗ», — сказала Вуйнович.
О проведении консультаций по поводу новой даты в конце апреля говорил замглавы научного Центра им. Гамалеи Денис Логунов. Он отмечал, что оценка вакцины переносилась несколько раз «в связи с разными событиями, но работа не остановлена».
В марте помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что процесс оценки российской вакцины был приостановлен из-за технических сложностей, которые вызваны санкционными ограничениями.
В июне 2021 г. экспертная группа ВОЗ выявила нарушения при производстве «Спутника V» в Уфе на предприятии «Фармстандарт — УфаВИТА». После этого вопрос об одобрении российской вакцины был поставлен на паузу до проведения новой инспекции завода-производителя. В октябре ВОЗ возобновила процедуру регистрации препарата.
В конце декабря прошлого года официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что процесс признания «Спутника V» организацией затягивается в связи с продолжающимся изучением технического досье на препарат. 20 января министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что российская сторона передала ВОЗ полное досье по «Спутнику V».