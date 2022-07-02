ВОЗ обсуждает новые даты оценки вакцины «Спутник V»

«Инспекции на местах планировалось провести в марте 2022 года в ожидании разрешения службы безопасности ООН, но они были приостановлены из-за приостановки полетов в Россию и из России. Новые даты проведения инспекций обсуждаются непосредственно между РФПИ и штаб-квартирой ВОЗ», — сказала Вуйнович.