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ВОЗ обсуждает новые даты оценки вакцины «Спутник V»

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривают новые даты проведения инспекций по признанию вакцины против COVID-19 «Спутник V». Об этом «РИА Новости» сообщила представитель организации в России Мелита Вуйнович.

«Инспекции на местах планировалось провести в марте 2022 года в ожидании разрешения службы безопасности ООН, но они были приостановлены из-за приостановки полетов в Россию и из России. Новые даты проведения инспекций обсуждаются непосредственно между РФПИ и штаб-квартирой ВОЗ», — сказала Вуйнович.

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О проведении консультаций по поводу новой даты в конце апреля говорил замглавы научного Центра им. Гамалеи Денис Логунов. Он отмечал, что оценка вакцины переносилась несколько раз «в связи с разными событиями, но работа не остановлена». 

В марте помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что процесс оценки российской вакцины был приостановлен из-за технических сложностей, которые вызваны санкционными ограничениями. 

В июне 2021 г. экспертная группа ВОЗ выявила нарушения при производстве «Спутника V» в Уфе на предприятии «Фармстандарт — УфаВИТА». После этого вопрос об одобрении российской вакцины был поставлен на паузу до проведения новой инспекции завода-производителя. В октябре ВОЗ возобновила процедуру регистрации препарата.

В конце декабря прошлого года официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что процесс признания «Спутника V» организацией затягивается в связи с продолжающимся изучением технического досье на препарат. 20 января министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что российская сторона передала ВОЗ полное досье по «Спутнику V».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных