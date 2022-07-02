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Россия отменила запрет на въезд 47 000 граждан Киргизии

Ведомости

Россия сократила список граждан Киргизии, которым запрещен въезд в страну, сообщает министерство иностранных дел Кыргызской Республики. До этого решения попасть в РФ не могли 47 000 граждан, которые совершили на ее территории мелкие административные правонарушения.

Решение принято после майских «переговоров на высоком уровне» по вопросу пребывания кыргызстанцев в России.

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«В результате работы, проведенной МИД Кыргызской Республики с российской стороной, значительно сокращен список граждан Кыргызстана, которым ранее был запрещен въезд на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В настоящее время въезд в Россию запрещен 35 000 гражданам Киргизии, в том числе выдворенным из страны по решению судов.

Летом прошлого года в Москве произошла массовая драка между гражданами Узбекистана и Киргизии. Тогда в полиции сообщили, что ее участников выдворят из России. 

В мае Минобрнауки предложило освободить значительную часть иностранных граждан от обязанности сдавать большинство экзаменов для получения вида на жительство, разрешения на работу или патента в России до конца 2022 г. на время проведения специальной военной операции на Украине и действия новых санкционных ограничений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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