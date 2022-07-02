Россия отменила запрет на въезд 47 000 граждан Киргизии
Россия сократила список граждан Киргизии, которым запрещен въезд в страну, сообщает министерство иностранных дел Кыргызской Республики. До этого решения попасть в РФ не могли 47 000 граждан, которые совершили на ее территории мелкие административные правонарушения.
Решение принято после майских «переговоров на высоком уровне» по вопросу пребывания кыргызстанцев в России.
«В результате работы, проведенной МИД Кыргызской Республики с российской стороной, значительно сокращен список граждан Кыргызстана, которым ранее был запрещен въезд на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В настоящее время въезд в Россию запрещен 35 000 гражданам Киргизии, в том числе выдворенным из страны по решению судов.
Летом прошлого года в Москве произошла массовая драка между гражданами Узбекистана и Киргизии. Тогда в полиции сообщили, что ее участников выдворят из России.
В мае Минобрнауки предложило освободить значительную часть иностранных граждан от обязанности сдавать большинство экзаменов для получения вида на жительство, разрешения на работу или патента в России до конца 2022 г. на время проведения специальной военной операции на Украине и действия новых санкционных ограничений.