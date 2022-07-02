Россия отменила запрет на въезд 47 000 граждан Киргизии

В мае Минобрнауки предложило освободить значительную часть иностранных граждан от обязанности сдавать большинство экзаменов для получения вида на жительство, разрешения на работу или патента в России до конца 2022 г. на время проведения специальной военной операции на Украине и действия новых санкционных ограничений.