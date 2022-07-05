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Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Зерново

Ведомости

Село Зерново в Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу, в результате никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром со стороны Украины был произведён артиллерийский обстрел села Зерново Суземского района. Зафиксировано порядка 18 выстрелов. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что артиллерийскому обстрелу подверглись деревня Макарово и поселок Теткино. Подробности он обещал сообщить позднее. 

29 июня Богомаз рассказал, что российские военные сбили украинский беспилотник в Брянской области, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск. В результате никто не пострадал, разрушений нет. Также о сбитых украинских беспилотниках сообщали губернаторы Курской и Белгородской областей. В Белгороде, по данным губернатора Вячеслава Гладкова, в результате происшествия погибли пять человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных