Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Зерново

29 июня Богомаз рассказал, что российские военные сбили украинский беспилотник в Брянской области, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск. В результате никто не пострадал, разрушений нет. Также о сбитых украинских беспилотниках сообщали губернаторы Курской и Белгородской областей. В Белгороде, по данным губернатора Вячеслава Гладкова, в результате происшествия погибли пять человек.