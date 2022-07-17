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Общество

В Латвии сообщили о скоплении более 1200 грузовиков на границе с Россией

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Около 850 грузовиков стоят в очереди на погранпереходе Терехово на латвийско-российской границе, сообщает издание Leta со ссылкой на Службу государственных доходов (СГД) Латвии. Еще около 400 грузовиков ждут въезда в Россию на погранпереходе Гребнево.

За последние сутки границу на пункте Терехово пересекли 133 грузовых автомобиля. В настоящее время расчетное время ожидания грузовиков на этом участке границы составляет 153 часа, или более шести дней. Второй погранпереход в течение 24 часов пересекли 80 грузовиков. Время ожидания в Гребнево также составляет шесть дней.

Очереди на латвийско-белорусской границе значительно короче, отмечает издание. На пункте Патерниеки проезда ждут 150 грузовиков, на Силене скопилось 200 автомобилей.

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Власти Латвии надеялись, что с 10 июля очереди сократятся, однако этого не произошло. К этому времени заканчивался переходный период, во время которого еще разрешалось вывозить некоторые категории товаров, пишет Leta. Отмечается, что перевозчики пытаются провезти подсанкционные товары в обе стороны – лесоматериалы, краски, лаки, мебель, алкоголь, а также различные предметы роскоши.

15 июля сейм Латвии одобрил изменения в закон «Об акцизах», которые направлены на то, чтобы жители страны стали реже пересекать границу, чтобы купить подакцизные товары в России и Белоруссии.

Страны Евросоюза в апреле перестали пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России и Белоруссии, сообщала ФТС России. 8 апреля был введен пятый санкций ЕС. В документе говорилось, что фуры из России и Белоруссии должны были покинуть ЕС до 16 апреля. Санкции не распространяются на автодоставку фармацевтической, медицинской, пищевой, сельскохозяйственной продукции и ряда других товаров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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