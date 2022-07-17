В Латвии сообщили о скоплении более 1200 грузовиков на границе с Россией

Власти Латвии надеялись, что с 10 июля очереди сократятся, однако этого не произошло. К этому времени заканчивался переходный период, во время которого еще разрешалось вывозить некоторые категории товаров, пишет Leta. Отмечается, что перевозчики пытаются провезти подсанкционные товары в обе стороны – лесоматериалы, краски, лаки, мебель, алкоголь, а также различные предметы роскоши.