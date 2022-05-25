Тысячи фур встали на российско-грузинской границе

По словам руководителя отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic в России Евгения Дятлова, после введения пятого пакета санкций в отношении российских и белорусских перевозчиков доставка из Турции стала для них одним из основных маршрутов. Проблема скопления машин, по его словам, наблюдается уже несколько месяцев. В среднем время ожидания проезда для одного большегруза достигает 30–40 дней.