Тысячи фур встали на российско-грузинской границе

Тысячи фур встали на российско-грузинской границеЭто может привести к перебоям с поставками в Россию некоторых продуктов и товаров
Тысячи фур скопились на международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, рассказали «Ведомостям» автоперевозчики.
По словам руководителя отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic в России Евгения Дятлова, после введения пятого пакета санкций в отношении российских и белорусских перевозчиков доставка из Турции стала для них одним из основных маршрутов. Проблема скопления машин, по его словам, наблюдается уже несколько месяцев. В среднем время ожидания проезда для одного большегруза достигает 30–40 дней.
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