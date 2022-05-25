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Тысячи фур встали на российско-грузинской границе

Это может привести к перебоям с поставками в Россию некоторых продуктов и товаров
Ксения Потаева
Удлинение сроков доставки может привести к кратковременному дефициту перевозимой продукции до адаптации процесса управления запасами к новым условиям / Денис Абрамов / РИА Новости

Тысячи фур скопились на международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, рассказали «Ведомостям» автоперевозчики.

По словам руководителя отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic в России Евгения Дятлова, после введения пятого пакета санкций в отношении российских и белорусских перевозчиков доставка из Турции стала для них одним из основных маршрутов. Проблема скопления машин, по его словам, наблюдается уже несколько месяцев. В среднем время ожидания проезда для одного большегруза достигает 30–40 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных