Союз биатлонистов России подтвердил гибель Малиновского на Камчатке
Союз биатлонистов России подтвердил гибель биатлониста Игоря Малиновского, который находился на борту разбившегося в субботу на Камчатке вертолета Robinson. Заявление союза опубликовано на официальном сайте организации.
«Погиб многократный чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский. Он обожал биатлон и авиацию. После завершения спортивной карьеры Игорь стал пилотом и работал на родной Камчатке. Вся биатлонная семья скорбит. Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря», — говорится в сообщении.
Вертолет Robinson RA-07350 вылетел в 12:22 по камчатскому времени 16 июля по маршруту Мильково — Долина гейзеров — кальдера вулкана Узон. В назначенное время транспортное средство, которым управлял Малиновский, перестало выходить на связь. Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР сообщила, что следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи вертолета.
Поиски вертолета были отложены до утра из-за плохой видимости. 17 июля пропавший борт был обнаружен спасательным вертолетом в районе перевала Семячик, в 13 км от вулкана Узон. Региональный главк МЧС России сообщил, что все три человека, находившиеся на борту, погибли.
Малиновский — пятикратный чемпион мира среди юниоров. Его лучший результат на Кубке мира — 61-е место на этапе в Тюмени в 2018 г. Он совмещал спорт и учебу в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации. 19 апреля Малиновский объявил, что стал пилотом вертолета Ми-8.
В декабре прошлого года в Хакасии потерпел крушение вертолет Robinson R 66. После часа полета вертолет не вышел на связь, а через некоторое время сработал аварийный радиомаяк воздушного судна. В ходе поисков в районе озера Каракуль обнаружили поврежденный вертолет. Командир погиб.