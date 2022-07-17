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Союз биатлонистов России подтвердил гибель Малиновского на Камчатке

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Союз биатлонистов России подтвердил гибель биатлониста Игоря Малиновского, который находился на борту разбившегося в субботу на Камчатке вертолета Robinson. Заявление союза опубликовано на официальном сайте организации.

«Погиб многократный чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский. Он обожал биатлон и авиацию. После завершения спортивной карьеры Игорь стал пилотом и работал на родной Камчатке. Вся биатлонная семья скорбит. Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря», — говорится в сообщении.

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Вертолет Robinson RA-07350 вылетел в 12:22 по камчатскому времени 16 июля по маршруту Мильково — Долина гейзеров — кальдера вулкана Узон. В назначенное время транспортное средство, которым управлял Малиновский, перестало выходить на связь. Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР сообщила, что следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи вертолета.

Поиски вертолета были отложены до утра из-за плохой видимости. 17 июля пропавший борт был обнаружен спасательным вертолетом в районе перевала Семячик, в 13 км от вулкана Узон. Региональный главк МЧС России сообщил, что все три человека, находившиеся на борту, погибли.

Малиновский — пятикратный чемпион мира среди юниоров. Его лучший результат на Кубке мира — 61-е место на этапе в Тюмени в 2018 г. Он совмещал спорт и учебу в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации. 19 апреля Малиновский объявил, что стал пилотом вертолета Ми-8.

В декабре прошлого года в Хакасии потерпел крушение вертолет Robinson R 66. После часа полета вертолет не вышел на связь, а через некоторое время сработал аварийный радиомаяк воздушного судна. В ходе поисков в районе озера Каракуль обнаружили поврежденный вертолет. Командир погиб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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