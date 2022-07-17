Союз биатлонистов России подтвердил гибель Малиновского на Камчатке

Малиновский — пятикратный чемпион мира среди юниоров. Его лучший результат на Кубке мира — 61-е место на этапе в Тюмени в 2018 г. Он совмещал спорт и учебу в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации. 19 апреля Малиновский объявил, что стал пилотом вертолета Ми-8.