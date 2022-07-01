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Спасатели нашли единственного выжившего на месте крушения самолета Ан-2 в Якутии

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Спасатели нашли выжившего на месте крушения самолета Ан-2, пропавшего в Якутии на прошлой неделе, сообщил глава региона Айсен Николаев.

«Спасатели сообщили, что находившийся на борту Павел Кривошапкин жив! Это самое настоящее чудо. Сейчас его на вертолете транспортируют в Якутск, где будет оказана вся необходимая помощь», — написал Николаев в своем Telegram-канале. Управление МЧС по региону также сообщило, что возле самолета обнаружено тело обгоревшего человека, в кабине самолета — второго человека, также обгоревшего.

Ранее сегодня пресс-служба авиакомпании «Полярные авиалинии» сообщила о нахождении пропавшего на прошлой неделе Ан-2. Самолет найден на склоне горы в Кобяйском районе, примерно в 45 км от села Себян-Кюель Кобяйского улуса Якутии.

Самолет Ан-2 вылетел утром 21 июня по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус-Хатынг, но так и не прибыл к месту назначения. На борту воздушного судна, по предварительным данным, находились три человека — два члена экипажа, один пассажир и тонна груза. Самолет принадлежит компании «Техсервис».

Ранее по теме: В Якутии нашли пропавший в конце июня самолет Ан-2

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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