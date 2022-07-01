Спасатели нашли единственного выжившего на месте крушения самолета Ан-2 в Якутии

«Спасатели сообщили, что находившийся на борту Павел Кривошапкин жив! Это самое настоящее чудо. Сейчас его на вертолете транспортируют в Якутск, где будет оказана вся необходимая помощь», — написал Николаев в своем Telegram-канале. Управление МЧС по региону также сообщило, что возле самолета обнаружено тело обгоревшего человека, в кабине самолета — второго человека, также обгоревшего.