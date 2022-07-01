Спасатели нашли единственного выжившего на месте крушения самолета Ан-2 в Якутии
Спасатели нашли выжившего на месте крушения самолета Ан-2, пропавшего в Якутии на прошлой неделе, сообщил глава региона Айсен Николаев.
«Спасатели сообщили, что находившийся на борту Павел Кривошапкин жив! Это самое настоящее чудо. Сейчас его на вертолете транспортируют в Якутск, где будет оказана вся необходимая помощь», — написал Николаев в своем Telegram-канале. Управление МЧС по региону также сообщило, что возле самолета обнаружено тело обгоревшего человека, в кабине самолета — второго человека, также обгоревшего.
Ранее сегодня пресс-служба авиакомпании «Полярные авиалинии» сообщила о нахождении пропавшего на прошлой неделе Ан-2. Самолет найден на склоне горы в Кобяйском районе, примерно в 45 км от села Себян-Кюель Кобяйского улуса Якутии.
Самолет Ан-2 вылетел утром 21 июня по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус-Хатынг, но так и не прибыл к месту назначения. На борту воздушного судна, по предварительным данным, находились три человека — два члена экипажа, один пассажир и тонна груза. Самолет принадлежит компании «Техсервис».