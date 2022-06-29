Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в ходе тушения пожара в Якутии

Это уже третья катастрофа в Якутии за последние восемь дней. 21 июня пропал самолет Ан-2, вылетевший по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) - Вертикальный (Кобяйский район) - Ус-Хатынг. А 22 июня самолет Ан-30М, предназначенный для искусственного вызывания осадков, совершил жесткую посадку в Якутии при выполнении коммерческого рейса. Находившиеся на борту семеро человек остались живы, двое из них госпитализированы с травмами.