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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в ходе тушения пожара в Якутии

Ведомости

В Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Среди пассажиров, находившихся на его борту, нет погибших, но есть пострадавшие. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение от Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС). Инцидент подтвердило МЧС России.

«Вертолет Ми-8 совершал полет из поселка Усть-Майского, однако до места назначения не долетел и по технической причине попытался совершить аварийную посадку, но разрушился при столкновении с землей», – отмечает ЕДДС.

Сообщается, что катастрофа произошла в 15.30 по московскому времени во время тушения лесного пожара в тайге. На борту Ми-8 находились члены экипажа и 20 сотрудников «Авиалесоохраны». Восточное межрегиональное следственное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, передает «РИА Новости». Вертолет принадлежал авиакомпании «Полярные авиалинии».

Это уже третья катастрофа в Якутии за последние восемь дней. 21 июня пропал самолет Ан-2, вылетевший по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) - Вертикальный (Кобяйский район) - Ус-Хатынг. А 22 июня самолет Ан-30М, предназначенный для искусственного вызывания осадков, совершил жесткую посадку в Якутии при выполнении коммерческого рейса. Находившиеся на борту семеро человек остались живы, двое из них госпитализированы с травмами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных