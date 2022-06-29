Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в ходе тушения пожара в Якутии
В Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Среди пассажиров, находившихся на его борту, нет погибших, но есть пострадавшие. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение от Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС). Инцидент подтвердило МЧС России.
«Вертолет Ми-8 совершал полет из поселка Усть-Майского, однако до места назначения не долетел и по технической причине попытался совершить аварийную посадку, но разрушился при столкновении с землей», – отмечает ЕДДС.
Сообщается, что катастрофа произошла в 15.30 по московскому времени во время тушения лесного пожара в тайге. На борту Ми-8 находились члены экипажа и 20 сотрудников «Авиалесоохраны». Восточное межрегиональное следственное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, передает «РИА Новости». Вертолет принадлежал авиакомпании «Полярные авиалинии».
Это уже третья катастрофа в Якутии за последние восемь дней. 21 июня пропал самолет Ан-2, вылетевший по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) - Вертикальный (Кобяйский район) - Ус-Хатынг. А 22 июня самолет Ан-30М, предназначенный для искусственного вызывания осадков, совершил жесткую посадку в Якутии при выполнении коммерческого рейса. Находившиеся на борту семеро человек остались живы, двое из них госпитализированы с травмами.