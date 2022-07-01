В Якутии нашли пропавший в конце июня самолет Ан-2

На следующий день спасатели обнаружили пропавший в тот же день с радаров самолет Ан-30М в 70 км от населенного пункта Оленек. На борту самолета было 5 членов экипажа и 6,3 т продуктов. На поиски направили Ан-26 с 3 спасателями. По результатам поисков выяснилось, что самолет совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту люди живы, трем понадобилась помощь медиков.