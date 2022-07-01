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В Якутии нашли пропавший в конце июня самолет Ан-2

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Пропавший на прошлой неделе в Якутии самолет Ан-2 нашли на склоне горы в Кобяйском улусе. Об этом сообщает пресс-служба «Полярных авиалиний»

«1 июля около 14.30 в производственно-диспетчерскую службу "Полярных авиалиний" от экипажа Ми-8, вылетевшего утром на поиски самолета Ан-2, поступила информация об его обнаружении», — говорится в сообщении. Самолет найден на склоне горы в Кобяйском районе, примерно в 45 км от села Себян-Кюель Кобяйского улуса республики. Об обнаружении экипажа не сообщается.

Самолет Ан-2 вылетел утром 21 июня по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус-Хатынг, но так и не прибыл к месту назначения. На борту воздушного суна, по предварительным данным, находились три человека — два члена экипажа, один пассажир и тонна груза. Самолет принадлежит компании «Техсервис».

На следующий день спасатели обнаружили пропавший в тот же день с радаров самолет Ан-30М в 70 км от населенного пункта Оленек. На борту самолета было 5 членов экипажа и 6,3 т продуктов. На поиски направили Ан-26 с 3 спасателями. По результатам поисков выяснилось, что самолет совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту люди живы, трем понадобилась помощь медиков.

Ранее по теме: Спасатели обнаружили пропавший в Якутии Ан-30М

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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