В Якутии нашли пропавший в конце июня самолет Ан-2
Пропавший на прошлой неделе в Якутии самолет Ан-2 нашли на склоне горы в Кобяйском улусе. Об этом сообщает пресс-служба «Полярных авиалиний»
«1 июля около 14.30 в производственно-диспетчерскую службу "Полярных авиалиний" от экипажа Ми-8, вылетевшего утром на поиски самолета Ан-2, поступила информация об его обнаружении», — говорится в сообщении. Самолет найден на склоне горы в Кобяйском районе, примерно в 45 км от села Себян-Кюель Кобяйского улуса республики. Об обнаружении экипажа не сообщается.
Самолет Ан-2 вылетел утром 21 июня по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус-Хатынг, но так и не прибыл к месту назначения. На борту воздушного суна, по предварительным данным, находились три человека — два члена экипажа, один пассажир и тонна груза. Самолет принадлежит компании «Техсервис».
На следующий день спасатели обнаружили пропавший в тот же день с радаров самолет Ан-30М в 70 км от населенного пункта Оленек. На борту самолета было 5 членов экипажа и 6,3 т продуктов. На поиски направили Ан-26 с 3 спасателями. По результатам поисков выяснилось, что самолет совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту люди живы, трем понадобилась помощь медиков.