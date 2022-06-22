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Спасатели обнаружили пропавший в Якутии Ан-30М

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Спасатели нашли самолет Ан-30, который пропал с радаров в Якутии ранее сегодня, сообщила пресс-служба МЧС. Находившиеся на борту люди живы.

«В ходе поисково-спасательных работ обнаружен самолет Ан-30 в 70 км от населенного пункта Оленек. Предварительно, самолет совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту люди живы, трем понадобилась помощь медиков», — рассказали в министерстве.

Ранее сегодня управление МЧС по Якутии сообщило, что Ан-30М не приземлился в назначенное время в аэропорту и пропал с радаров. На борту самолета было 5 членов экипажа и 6,3 т продуктов. На поиски направили Ан-26 с 3 спасателями.

Накануне пресс-служба МЧС России сообщила, что в Якутии пропал с радаров самолет Ан-2, на борту которого было 3 человека. Борт не прибыл в место назначения в 9:30. К его поискам привлекли авиацию МЧС.

Ранее по теме: В Якутии пропал самолет Ан-30М

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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