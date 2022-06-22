Спасатели обнаружили пропавший в Якутии Ан-30М

Ранее сегодня управление МЧС по Якутии сообщило, что Ан-30М не приземлился в назначенное время в аэропорту и пропал с радаров. На борту самолета было 5 членов экипажа и 6,3 т продуктов. На поиски направили Ан-26 с 3 спасателями.