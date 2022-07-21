Шойгу наградил медалями «Золотая звезда» героев спецоперации на Украине

В конце июня памятную медаль «Участнику специальной военной операции» также учредила Росгвардия. Медаль могут получить военные, лица, проходящие или проходившие службу в Росгвардии, а также те, кто содействовал выполнению задач во время спецоперации. Награду будут вручать также госслужащим и работникам ведомств.