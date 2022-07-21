Шойгу наградил медалями «Золотая звезда» героев спецоперации на Украине
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды российским военным, проявившим героизм в ходе спецоперации России на Украине. Награждение состоялось в Национальном центре управления обороной РФ, передает «РИА Новости».
«Указом президента звания Героя России удостоены командир танкового полка полковник Иван Шиц, заместитель командира истребительного авиационного полка подполковник Илья Сизов, командир огнеметного взвода старший лейтенант Андрей Соловьев и заместитель командира взвода старший сержант Мерген Донгак», — говорится в сообщении ведомства.
Также Шойгу вручил «Золотую звезду» главе концерна ВКО «Алмаз-Антей» Яну Новикову за «вклад в обеспечение обороноспособности, разработку и создание современных образцов вооружения, военной и специальной техники».
Ранее за проявленные мужество и героизм звание Героя России получили генерал-майор Эседулла Абачев и генерал-полковник Александр Лапин. 27 июня президент РФ Владимир Путин присвоил старшему лейтенанту Александру Попову звание Героя России посмертно. Боец погиб, удерживая стратегически важный рубеж в ходе спецоперации.
В конце июня памятную медаль «Участнику специальной военной операции» также учредила Росгвардия. Медаль могут получить военные, лица, проходящие или проходившие службу в Росгвардии, а также те, кто содействовал выполнению задач во время спецоперации. Награду будут вручать также госслужащим и работникам ведомств.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса