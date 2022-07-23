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Общество

В России запустили дополнительные продажи билетов на поезд в Крым

Ведомости

Оператор железнодорожного пассажирского сообщения между Крымом и материковой Россией «Гранд сервис экспресс» добавил в продажу около 10 000 дополнительных билетов в состав двухэтажного поезда №163/164 сообщением Москва – Феодосия. Билеты в купейные вагоны появились на несколько дат в июле, августе и сентябре, сообщается в Telegram-канале компании.

Места в купейных вагонах можно приобрести на следующие даты: 24, 27, 30 июля, 2, 5, 8, 11, 17, 20, 23, 26, 29 августа, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 сентября отправлением из Москвы. Вернуться из Феодосии россияне смогут 22, 25, 28, 31 июля, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 августа, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 сентября, сообщил перевозчик.

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Поезд курсирует по маршруту Москва – Феодосия раз в три дня. Он состоит из двухэтажных купейных вагонов и СВ и чередуется с одноэтажным поездом №161/162, говорится в сообщении. Поезд отправляется из Москвы в 14:50 и прибывает в Крым на следующий день в 18:10. Обратно уходит в 22:00 с прибытием в Москву через день в 4:00.

После начала спецоперации на Украине аэропорт в Симферополе и еще 10 российских городах закрыли. Весной туркомпании попросили министерство курортов и туризма Крыма помочь организовать дополнительный ежедневный поезд. Бизнес готов выкупать места в нем со скидкой 20-25%, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на директора компании «Ласпи» Елену Баженову.

Железнодорожные пассажирские перевозки в Крым в мае резко выросли из-за отсутствия авиасообщения с полуостровом. Поезда «Таврия» в этом направлении перевезли 104 000 пассажиров, сообщил ранее «Ведомостям» представитель «Гранд сервис экспресса». Это на 76% больше, чем за май 2021 г. В целом за пять месяцев 2022 г., по данным ГСЭ, в Крым продано 312 000 билетов, что на 75% больше, чем в тот же период 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных