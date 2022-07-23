В России запустили дополнительные продажи билетов на поезд в Крым

Железнодорожные пассажирские перевозки в Крым в мае резко выросли из-за отсутствия авиасообщения с полуостровом. Поезда «Таврия» в этом направлении перевезли 104 000 пассажиров, сообщил ранее «Ведомостям» представитель «Гранд сервис экспресса». Это на 76% больше, чем за май 2021 г. В целом за пять месяцев 2022 г., по данным ГСЭ, в Крым продано 312 000 билетов, что на 75% больше, чем в тот же период 2021 г.