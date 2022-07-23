В России запустили дополнительные продажи билетов на поезд в Крым
Оператор железнодорожного пассажирского сообщения между Крымом и материковой Россией «Гранд сервис экспресс» добавил в продажу около 10 000 дополнительных билетов в состав двухэтажного поезда №163/164 сообщением Москва – Феодосия. Билеты в купейные вагоны появились на несколько дат в июле, августе и сентябре, сообщается в Telegram-канале компании.
Места в купейных вагонах можно приобрести на следующие даты: 24, 27, 30 июля, 2, 5, 8, 11, 17, 20, 23, 26, 29 августа, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 сентября отправлением из Москвы. Вернуться из Феодосии россияне смогут 22, 25, 28, 31 июля, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 августа, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 сентября, сообщил перевозчик.
Поезд курсирует по маршруту Москва – Феодосия раз в три дня. Он состоит из двухэтажных купейных вагонов и СВ и чередуется с одноэтажным поездом №161/162, говорится в сообщении. Поезд отправляется из Москвы в 14:50 и прибывает в Крым на следующий день в 18:10. Обратно уходит в 22:00 с прибытием в Москву через день в 4:00.
После начала спецоперации на Украине аэропорт в Симферополе и еще 10 российских городах закрыли. Весной туркомпании попросили министерство курортов и туризма Крыма помочь организовать дополнительный ежедневный поезд. Бизнес готов выкупать места в нем со скидкой 20-25%, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на директора компании «Ласпи» Елену Баженову.
Железнодорожные пассажирские перевозки в Крым в мае резко выросли из-за отсутствия авиасообщения с полуостровом. Поезда «Таврия» в этом направлении перевезли 104 000 пассажиров, сообщил ранее «Ведомостям» представитель «Гранд сервис экспресса». Это на 76% больше, чем за май 2021 г. В целом за пять месяцев 2022 г., по данным ГСЭ, в Крым продано 312 000 билетов, что на 75% больше, чем в тот же период 2021 г.