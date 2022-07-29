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Сын экс-главы Иркутской области получил девять лет по делу о мошенничестве

Ведомости

Сына бывшего губернатора Иркутской области Андрея Левченко признали виновным по делу о мошенничестве. Он приговорен к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Левченко осудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции с извлечением дохода в особо крупном размере). «Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил Андрею Левченко наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Также осужденный должен выплатить штраф в размере 1,6 млн руб. Отмечается, что в течение практически трех лет он не сможет занимать должности на государственной службе, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью.

В прокуратуре уточнили, что наказание получили и остальные фигуранты дела. Олег Хамуляк приговорен к восьми годам колонии, а Антон Рябикин — к семи. Дмитрий Коженов и Сергей Чернышев получили четыре года условно с четырехлетним испытательным сроком. Также каждый из них должен выплатить штраф в размере 900 000 руб.

По версии следствия, Левченко организовал группу, в которую вошли директор подконтрольной ему компании Хамуляк и его заместитель Рябикин. Позже Рябикин заключил с Чернышовым и Коженовым ограничивающее конкуренцию соглашение (картель), которое запрещено по антимонопольному законодательству РФ. Следующим шагом компания подписала с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области ряд договоров по замене лифтового оборудования.

Отмечается, что благодаря картельному сговору фигуранты дела незаконно заработали почти 1 млрд руб. Кроме того, более 55 млн руб. организация получила по подложным договорам о дополнительных расходах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных