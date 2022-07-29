Сын экс-главы Иркутской области получил девять лет по делу о мошенничестве
Сына бывшего губернатора Иркутской области Андрея Левченко признали виновным по делу о мошенничестве. Он приговорен к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Левченко осудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции с извлечением дохода в особо крупном размере). «Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил Андрею Левченко наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Также осужденный должен выплатить штраф в размере 1,6 млн руб. Отмечается, что в течение практически трех лет он не сможет занимать должности на государственной службе, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью.
В прокуратуре уточнили, что наказание получили и остальные фигуранты дела. Олег Хамуляк приговорен к восьми годам колонии, а Антон Рябикин — к семи. Дмитрий Коженов и Сергей Чернышев получили четыре года условно с четырехлетним испытательным сроком. Также каждый из них должен выплатить штраф в размере 900 000 руб.
По версии следствия, Левченко организовал группу, в которую вошли директор подконтрольной ему компании Хамуляк и его заместитель Рябикин. Позже Рябикин заключил с Чернышовым и Коженовым ограничивающее конкуренцию соглашение (картель), которое запрещено по антимонопольному законодательству РФ. Следующим шагом компания подписала с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области ряд договоров по замене лифтового оборудования.
Отмечается, что благодаря картельному сговору фигуранты дела незаконно заработали почти 1 млрд руб. Кроме того, более 55 млн руб. организация получила по подложным договорам о дополнительных расходах.
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