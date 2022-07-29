Сын экс-главы Иркутской области получил девять лет по делу о мошенничестве

В прокуратуре уточнили, что наказание получили и остальные фигуранты дела. Олег Хамуляк приговорен к восьми годам колонии, а Антон Рябикин — к семи. Дмитрий Коженов и Сергей Чернышев получили четыре года условно с четырехлетним испытательным сроком. Также каждый из них должен выплатить штраф в размере 900 000 руб.