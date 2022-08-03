В Москве задержан бывший руководитель аппарата главы МЧС Сойников

По версии следствия, в 2020 г. под руководством Гуровича из федерального бюджета было выделено 969 млн руб. на строительство в Мурманской области госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом. При строительстве не были учтены климатические особенности региона, и в результате госпиталь не использовался по назначению и был демонтирован. Таким образом, бюджету Мурманской области был нанесен ущерб в размере 323 млн руб. Следственный комитет и ФСБ провели у Гуровича, связанных с ним лиц, в подразделениях министерств и ведомств обыски.