В Москве задержан бывший руководитель аппарата главы МЧС Сойников
Бывший руководитель аппарата главы МЧС Вадим Сойников задержан по делу о превышении полномочий, следствие ходатайствовало о заключении его под стражу до 1 октября, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.
В пресс-службе уточнили, что ему вменяется преступление по п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ, а также то, что в настоящее время Сойников «не трудоустроен». Ходатайство о мере пресечения будет рассмотрено 3 августа.
13 июля Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего заместителя главы МЧС Андрея Гуровича по делу о превышении должностных полномочий. Позднее в Следственном комитете подтвердили задержание бывшего замглавы МЧС по уголовному делу, возбужденному по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).
По версии следствия, в 2020 г. под руководством Гуровича из федерального бюджета было выделено 969 млн руб. на строительство в Мурманской области госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом. При строительстве не были учтены климатические особенности региона, и в результате госпиталь не использовался по назначению и был демонтирован. Таким образом, бюджету Мурманской области был нанесен ущерб в размере 323 млн руб. Следственный комитет и ФСБ провели у Гуровича, связанных с ним лиц, в подразделениях министерств и ведомств обыски.