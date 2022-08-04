Материнский капитал разрешили использовать на образовательные услуги ИП

Материнский капитал получают семьи за рождение ребенка. Сумма в размере 466 617 руб. выдается за первого ребенка, который был рожден не ранее 1 января 2020 г., за второго ребенка — 616 617 руб. Раньше маткапитал выделялся лишь за рождение второго ребенка. Средства по закону можно потратить на улучшение жилищных условий, в том числе при помощи ипотеки, на накопительную пенсию матери, на обучение ребенка и на адаптацию ребенка-инвалида. Деньги могут быть получены наличными, однако для этого нужно соблюдать определенные условия и получить специальное решение правительства о единовременных выплатах. В январе 2020 г. президент России Владимир Путин предложил продолжить программу маткапитала до 31 декабря 2026 г.