Материнский капитал разрешили использовать на образовательные услуги ИП
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет направлять средства материнского капитала на услуги образования от индивидуальных предпринимателей (ИП). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2019 г. Согласно нему, у россиян с детьми появилась возможность использовать средства материнского капитала для оплаты индивидуальный предпринимателей, которые обладают лицензией об образовательной деятельности.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ИП, осуществляющие образовательную деятельность, будут приравнены к образовательным организациям, и к ним будут применяться те же требования, что и к подобным организациям. Средства можно направлять исключительно на оплату услуг дошкольного образования от ИП, которые имеют лицензию на образовательную деятельность.
Госдума приняла этот закон 15 июля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что он направлен на повышение доступности дошкольного образования.
Материнский капитал получают семьи за рождение ребенка. Сумма в размере 466 617 руб. выдается за первого ребенка, который был рожден не ранее 1 января 2020 г., за второго ребенка — 616 617 руб. Раньше маткапитал выделялся лишь за рождение второго ребенка. Средства по закону можно потратить на улучшение жилищных условий, в том числе при помощи ипотеки, на накопительную пенсию матери, на обучение ребенка и на адаптацию ребенка-инвалида. Деньги могут быть получены наличными, однако для этого нужно соблюдать определенные условия и получить специальное решение правительства о единовременных выплатах. В январе 2020 г. президент России Владимир Путин предложил продолжить программу маткапитала до 31 декабря 2026 г.
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