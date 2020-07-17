Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Личный счет Эксклюзивно по подписке

Как потратить материнский капитал на текущие нужды

Что нужно знать, прежде чем пускать семейное пособие в дело
Юлия Петрова
Средствами материнского капитала можно оплачивать не только обучение детей в школе и вузе, но и занятия в развивающих кружках /Евгений Разумный / Ведомости

Право на материнский капитал имеют не все семьи с детьми. Сейчас сертификат на капитал в размере 466 617 руб. выдается тем, у кого в семье не ранее 1 января 2020 г. родился первенец, а в размере 616 617 руб. – если в тот же период появился второй ребенок. Ранее, начиная с 2007 г., маткапитал предоставлялся семьям лишь после появления второго ребенка. Однако получить эти деньги сразу и потратить на любые цели нельзя. По закону средства маткапитала по заявлению семей могут быть направлены из Пенсионного фонда России (ПФР) безналично на улучшение жилищных условий (в том числе с помощью ипотеки), на накопительную пенсию мамы, на обучение ребенка, адаптацию ребенка-инвалида, а также по специальному решению правительства о единовременных выплатах могут быть частично получены наличными при соблюдении определенных условий.

Самый популярный способ потратить маткапитал – на жилье. Ранее «Ведомости» подробно писали об особенностях и последствиях такого варианта использования. На этот раз речь пойдет о важных нюансах других законных способов утилизации маткапитала.

Вы видите 7% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных