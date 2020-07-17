Как потратить материнский капитал на текущие нужды

Право на материнский капитал имеют не все семьи с детьми. Сейчас сертификат на капитал в размере 466 617 руб. выдается тем, у кого в семье не ранее 1 января 2020 г. родился первенец, а в размере 616 617 руб. – если в тот же период появился второй ребенок. Ранее, начиная с 2007 г., маткапитал предоставлялся семьям лишь после появления второго ребенка. Однако получить эти деньги сразу и потратить на любые цели нельзя. По закону средства маткапитала по заявлению семей могут быть направлены из Пенсионного фонда России (ПФР) безналично на улучшение жилищных условий (в том числе с помощью ипотеки), на накопительную пенсию мамы, на обучение ребенка, адаптацию ребенка-инвалида, а также по специальному решению правительства о единовременных выплатах могут быть частично получены наличными при соблюдении определенных условий.