Новые правила материнского капитала. Главное

Цели, на которые разрешается потратить маткапитал, остались прежними: это покупка, строительство и реконструкция жилья, ипотека, образование ребенка, интеграция и адаптация детей-инвалидов, накопительная пенсия матери, ежемесячные выплаты для малообеспеченных семей. Для тех, кто планирует потратить маткапитал на строительство собственного дома или компенсировать им соответствующие расходы, в новом законе появились послабления: с этого года разрешено использовать маткапитал при возведении жилья на садовом участке. Ранее тратить маткапитал можно было лишь на дома на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Если земля в собственности и есть разрешение на строительство, то «садоводы» получат половину суммы маткапитала сразу после подачи заявления (такое право у них возникнет, только когда второму ребенку исполнится три года), а оставшуюся часть – через шесть месяцев, как и те, кто строится на земле под ИЖС.