Новые правила материнского капитала. Главное
С 12 марта вступил в силу закон, который внес изменения в государственную программу материнского капитала. «Ведомости» разбирались, что ждет семьи с детьми, которые планируют получить и потратить маткапитал в ближайшее время.
Главное нововведение закона – распространение программы на семьи с одним ребенком, родившимся или усыновленным после 1 января 2020 г. Они получат маткапитал в размере 466 617 руб. До такого же размера увеличена (проиндексирована) стоимость материнского капитала для семей, в которых с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2019 г. родился второй или последующие дети.
Тем, кто родил второго ребенка после 1 января 2020 г. и ранее маткапитал не получал, выплата составит 616 617 руб. В своем послании Федеральному собранию Путин пообещал: маткапитал вновь будет индексироваться раз в год. В новом законе такой оговорки нет.
С 15 апреля 2020 г. из государственного реестра записей актов гражданского благосостояния (ЗАГС) в Пенсионный фонд России (ПФР), который является оператором программы маткапитала, будут автоматически поступать данные о всех родившихся в стране детях. Семьям, в которых дети родились после 15 апреля, ПФР будет оформлять сертификаты автоматически. Оповещать родителей о готовности сертификата будут через госуслуги или личный кабинет мамы на сайте ПФР. Для семей с приемными детьми, а также для тех, чьи дети родились до 15 апреля, сохраняется прежний, заявительный порядок: родители должны сами подать документы на получение сертификата в местном отделении ПФР или через МФЦ.
С 1 января 2021 г. сокращаются сроки оформления материнского капитала. На оформление сертификата ПФР будет отводиться пять рабочих дней вместо нынешних 15, на рассмотрение заявления о распоряжении маткапиталом – 10 дней вместо одного месяца. В тех случаях, когда ПФР придется запрашивать дополнительную информацию из других ведомств, эти сроки могут увеличиваться до 15 (ранее один месяц) и 20 (ранее один месяц) дней соответственно. Ответить на запрос ПФР ведомства должны оперативно – за 1 день вместо установленных ранее пяти.
Цели, на которые разрешается потратить маткапитал, остались прежними: это покупка, строительство и реконструкция жилья, ипотека, образование ребенка, интеграция и адаптация детей-инвалидов, накопительная пенсия матери, ежемесячные выплаты для малообеспеченных семей. Для тех, кто планирует потратить маткапитал на строительство собственного дома или компенсировать им соответствующие расходы, в новом законе появились послабления: с этого года разрешено использовать маткапитал при возведении жилья на садовом участке. Ранее тратить маткапитал можно было лишь на дома на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Если земля в собственности и есть разрешение на строительство, то «садоводы» получат половину суммы маткапитала сразу после подачи заявления (такое право у них возникнет, только когда второму ребенку исполнится три года), а оставшуюся часть – через шесть месяцев, как и те, кто строится на земле под ИЖС.
Заемщики, которые планируют направить маткапитал на первоначальный взнос по ипотеке или погасить им кредит, смогут подавать заявления о распоряжении капиталом непосредственно в отделениях банков, избегая лишних визитов в Пенсионный фонд или МФЦ. Подготовительная работа с банками о предоставлении такой услуги идет с 1 марта, говорит представитель ПФР. По его словам, официально заключать соглашения фонд будет после утверждения типовой формы соглашения, которая сейчас обсуждается. Точной даты ПФР не называет. О переговорах с ПФР «Ведомостям» рассказали представители Сбербанка, Уралсиба, МКБ. Промсвязьбанк рассматривает возможность заключения соглашения по использованию материнского капитала с ПФР, сообщил директор департамента банка Андрей Точеный. ВТБ обещает заключить соглашение с ПФР в ближайшее время, говорит его представитель. «Если трудности и будут, то, скорее всего, только технического характера, связанные с настройкой канала обмена информацией», – считает директор департамента розничных продуктов «Абсолют банка» Виталий Костюкевич.
Срок действия программы материнского капитала продлен до 31 декабря 2026 г.