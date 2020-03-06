Что нужно знать, прежде чем тратить материнский капитал
Уже на следующей неделе семьи, в которых после 1 января 2020 г. родился первенец, впервые получат право на материнский (семейный) капитал в размере 466 617 руб. Ранее он полагался семьям лишь после рождения второго ребенка. Тем, кто в этом году родил второго или последующих детей и ранее не получал капитал, положено 616 617 руб. Закон об этом президент Владимир Путин подписал 1 марта.
Большинство семей, которые прежде распорядились материнским капиталом, потратили его на улучшение жилищных условий через прямую покупку недвижимости или ипотеку. В 2018 г. таким был выбор 77% семей, следует из годового отчета Пенсионного фонда России (ПФР), статистика за 2019 г. еще не опубликована.
Потратить маткапитал на жилье для семьи с детьми заманчиво. Но этот шаг накладывает на них определенные обязательства и может обернуться неожиданными проблемами в будущем.
Бремя обязательств
По закону приобретаемое с использованием материнского капитала жилье должно быть переведено в общую долевую собственность всех членов семьи – и супругов, и детей. При покупке квартиры или дома на этапе строительства – в течение шести месяцев после ввода объекта в эксплуатацию или после полного погашения ипотеки, если брался кредит, на вторичном рынке – сразу при регистрации или после погашения ипотеки. В любом случае получатель капитала (обычно мать) письменно обязуется в ПФР выделить доли в приобретенном объекте всем членам семьи. Исполнение этого обязательства контролируется правоохранительными органами, указывает представитель ПФР.