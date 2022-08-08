Минобороны сообщило об утрате боеспособности «Кракеном»

Кроме того, российские военные поразили пункты временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ, в результате чего погибли до 150 украинских военнослужащих и уничтожено 14 единиц техники. ВКС России также нанесли удар по позициям 105-го и 106-го батальонов 63-й механизированной бригады в Херсонской и Николаевской областях, потери ВСУ составили до 70 человек и 14 единиц автомобильной техники.