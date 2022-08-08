Минобороны сообщило об утрате боеспособности «Кракеном»
Украинское националистическое формирование «Кракен» утратило боеспособность в результате ударов ВКС России на Харьковском направлении, сообщили сегодня в российском Минобороны.
«На Харьковском направлении в результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наемников утратило боеспособность нацформирование «Кракен», – говорится в сообщении.
По информации оборонного ведомства, командование этого подразделения безуспешно пытается пополнить его ряды за счет жителей Харькова.
Кроме того, российские военные поразили пункты временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ, в результате чего погибли до 150 украинских военнослужащих и уничтожено 14 единиц техники. ВКС России также нанесли удар по позициям 105-го и 106-го батальонов 63-й механизированной бригады в Херсонской и Николаевской областях, потери ВСУ составили до 70 человек и 14 единиц автомобильной техники.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой стали денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.
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