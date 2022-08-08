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Минобороны сообщило об утрате боеспособности «Кракеном»

Ведомости

Украинское националистическое формирование «Кракен» утратило боеспособность в результате ударов ВКС России на Харьковском направлении, сообщили сегодня в российском Минобороны.

«На Харьковском направлении в результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наемников утратило боеспособность нацформирование «Кракен», – говорится в сообщении.

По информации оборонного ведомства, командование этого подразделения безуспешно пытается пополнить его ряды за счет жителей Харькова.

Кроме того, российские военные поразили пункты временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ, в результате чего погибли до 150 украинских военнослужащих и уничтожено 14 единиц техники. ВКС России также нанесли удар по позициям 105-го и 106-го батальонов 63-й механизированной бригады в Херсонской и Николаевской областях, потери ВСУ составили до 70 человек и 14 единиц автомобильной техники.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой стали денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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