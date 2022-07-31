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Минобороны сообщило об уничтожении до 350 боевиков «Кракена»

Ведомости

Вооруженные силы России в Харькове нанесли удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен», в результате чего были уничтожены до 350 человек и 11 единиц военной техники, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В Харькове высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» на территории механического техникума имени Морозова. В результате удара безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов», — говорится в сообщении.

Кроме того, ударами ВКС России в Херсонской и Николаевской областях «уничтожено до 100 националистов и 25 единиц военной техники».

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В ДНР российские силы поразили гаубицу М777 производства США и пусковую установку реактивной системы залпового огня «Ураган». Средства противовоздушной обороны за последние сутки сбили пять украинских беспилотников в Харьковской области.

В конце июня Минобороны сообщало об уничтожении российской артиллерией около 100 боевиков нацистского формирования «Кракен». Тогда командование отвело остатки подразделения в Харьков, говорил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В конце июля российские войска в Херсонской области уничтожили до 70 военнослужащих батальона 72-й механизированной бригады и более 130 человек из батальона 60-й пехотной бригады ВСУ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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