Минобороны сообщило об уничтожении до 350 боевиков «Кракена»
Вооруженные силы России в Харькове нанесли удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен», в результате чего были уничтожены до 350 человек и 11 единиц военной техники, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«В Харькове высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» на территории механического техникума имени Морозова. В результате удара безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов», — говорится в сообщении.
Кроме того, ударами ВКС России в Херсонской и Николаевской областях «уничтожено до 100 националистов и 25 единиц военной техники».
В ДНР российские силы поразили гаубицу М777 производства США и пусковую установку реактивной системы залпового огня «Ураган». Средства противовоздушной обороны за последние сутки сбили пять украинских беспилотников в Харьковской области.
В конце июня Минобороны сообщало об уничтожении российской артиллерией около 100 боевиков нацистского формирования «Кракен». Тогда командование отвело остатки подразделения в Харьков, говорил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
В конце июля российские войска в Херсонской области уничтожили до 70 военнослужащих батальона 72-й механизированной бригады и более 130 человек из батальона 60-й пехотной бригады ВСУ.