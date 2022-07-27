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Минобороны сообщило об уничтожении более 100 ракет для HIMARS

Ведомости

Российские военные в результате удара по складу боеприпасов в Днепропетровской области уничтожили более 100 ракет к РСЗО HIMARS, до 120 военнослужащих, иностранных наемников и технических специалистов, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«По уточненным данным, ударом ВКС России 24 июля по складу боеприпасов в районе населенного пункта Любимовка Днепропетровской области уничтожено более ста ракет к реактивной системе залпового огня «Хаймарс» производства США. Ликвидировано до ста двадцати человек военнослужащих, охранявших объект, а также иностранные наемники и технические специалисты», — рассказал Конашенков.

Также в результате удара по территории бывшего завода «Киколаевстройтранс» были уничтожены до 200 военных и более 20 единиц бронированной и специальной автомобильной техники. В районе Артемовска российские военные уничтожили одну из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, а в районе Новомихайловки уничтожили командный пункт, из-за чего 53-я механизированная бригада ВСУ фактически тратила боеспособность.

Конашенков отметил, что ВС России за сутки поразили военную технику в 142 районах, уничтожили восемь складов боеприпасов, поразили батарею РСЗО «Ураган» и артиллерийскую батарею гаубиц «Гиацинт-Б», два взвода гаубиц «Мста-Б» и пять взводов орудий Д-30. Российские средства ПВО сбили вертолет Ми-8 и уничтожили десять беспилотников.

24 июля руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что США и их союзники поставят Украине 25-30 РСЗО HIMARS и MLRS и большое количество боеприпасов к ним. 

20 июля стало известно, что США и союзники выделят Украине более 20 HIMARS. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марк Милли сообщил, что Киев получил уже 12 таких систем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных