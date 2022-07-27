Минобороны сообщило об уничтожении более 100 ракет для HIMARS

Также в результате удара по территории бывшего завода «Киколаевстройтранс» были уничтожены до 200 военных и более 20 единиц бронированной и специальной автомобильной техники. В районе Артемовска российские военные уничтожили одну из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, а в районе Новомихайловки уничтожили командный пункт, из-за чего 53-я механизированная бригада ВСУ фактически тратила боеспособность.