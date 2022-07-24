В офисе Зеленского анонсировали новые поставки Киеву РСЗО
Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что США и союзники поставят Киеву 25-35 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и MLRS. Об этом он написал в воскресенье в своем Telegram-канале.
Глава офиса президента сообщил, что решение о новых поставках принято по итогам встречи Зеленского, команды офиса президента и правительства с главой комитета по вооруженным силам палаты представителей конгресса США Адамом Смитом. Последний, пишет Ермак, обозначил в интервью СМИ количество систем HIMARS и MLRS, которые получит Киев. Речь идет о 25-30 единицах и «большом количестве боеприпасов к ним».
«Именно логистика доставки ракет для РСЗО сейчас является ключевым вопросом, и меня здесь хорошо поймут военные. Эта логистика является и будет системной для обеспечения стабильной и эффективной работы РСЗО на разных участках фронта», — сообщил Ермак.
Накануне группа американских конгрессменов распространила заявление по итогам встречи с Зеленским и главой украинского минобороны Алексеем Резниковым. В документе отмечается, что законодатели будут добиваться выделения Вашингтоном дополнительной помощи Украине, пишет ТАСС.
20 июля стало известно, что США и союзники выделят Украине более 20 HIMARS. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марк Милли сообщил, что Киев получил уже 12 таких систем.
Затем президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет помощи в размере $175 млн. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби уточнил, что в рамках этого пакета будут переданы 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost стоимостью около $100 млн, четыре РСЗО HIMARS, 36 000 единиц артиллерийских боеприпасов, противотанковое вооружение и автомобильная техника.