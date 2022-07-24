В офисе Зеленского анонсировали новые поставки Киеву РСЗО

Глава офиса президента сообщил, что решение о новых поставках принято по итогам встречи Зеленского, команды офиса президента и правительства с главой комитета по вооруженным силам палаты представителей конгресса США Адамом Смитом. Последний, пишет Ермак, обозначил в интервью СМИ количество систем HIMARS и MLRS, которые получит Киев. Речь идет о 25-30 единицах и «большом количестве боеприпасов к ним».