Великобритания планирует отправить на Украину новую партию оружия в ближайшее время

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают стране делать конструктивные шаги и не позволяют Украине вести переговоры с Россией. Позже жена президента Украины Владимира Зеленского — Елена Зеленская — призвала Запад поставлять еще больше оружия на Украину. Она выступила в американском конгрессе и попросила решить этот вопрос оперативно, поскольку скоро конгресс США должен будет уйти на каникулы.