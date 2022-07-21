Великобритания планирует отправить на Украину новую партию оружия в ближайшее время
Великобритания намерена отправить в ближайшее время новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса.
Уоллес заявил, что Великобритания планирует отправить на Украину десятки артиллерийских орудий, 1600 единиц противотанкового оружия, а также 50 000 артиллерийских снарядов.
Ранее о планах поставить новое оружие Украине заявили в США. По словам начальника штаба ВВС США Чарльза Брауна, Украина может получить от западных стран современные истребители четвертого поколения. Он отметил, что техника будет точно не российского производства, но не уточнил, какие истребители может получить Украина.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что целью спецоперации является защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Украина в свою очередь ввела военное положение и объявила мобилизацию.
Россия неоднократно критиковала военную помощь Украине со стороны западных стран. 19 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что новый пакет военной помощи будет включать дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают стране делать конструктивные шаги и не позволяют Украине вести переговоры с Россией. Позже жена президента Украины Владимира Зеленского — Елена Зеленская — призвала Запад поставлять еще больше оружия на Украину. Она выступила в американском конгрессе и попросила решить этот вопрос оперативно, поскольку скоро конгресс США должен будет уйти на каникулы.
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