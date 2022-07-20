Жена Зеленского призвала Запад направить больше оружия на Украину
Супруга президента Украины Владимира Зеленского — Елена Зеленская — выступила в американском конгрессе с призывом поставить на Украину больше оружия, пишет «РИА Новости».
«Я прошу о том, чего бы никогда не хотела просить. Я прошу вас об оружии, оружии, которое бы использовалось... для защиты своего дома и права просыпаться в этом доме живыми. Я прошу о системах ПВО», — сказала она в ходе выступления.
Зеленская также призвала оперативно решить этот вопрос, так как конгресс США в скором времени должен будет уйти на каникулы.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил о том, что на Украине началась решающая стадия боевых действий. «Поэтому наша коллективная поддержка Украины имеет жизненную важность, должна быть неотложной», — добавил он.
23 июня на территорию Украины прибыли американские реактивные системы залпового огня HIMARS. «HIMARS прибыли на Украину. Спасибо моему коллеге и другу [министру обороны США] Ллойду Остину за эти мощные инструменты», — написал министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter. При этом позже Минобороны России сообщало об уничтожении нескольких таких установок в рамках спецоперации на Украине.
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