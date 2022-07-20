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Жена Зеленского призвала Запад направить больше оружия на Украину

Ведомости

Супруга президента Украины Владимира Зеленского — Елена Зеленская — выступила в американском конгрессе с призывом поставить на Украину больше оружия, пишет «РИА Новости». 

«Я прошу о том, чего бы никогда не хотела просить. Я прошу вас об оружии, оружии, которое бы использовалось... для защиты своего дома и права просыпаться в этом доме живыми. Я прошу о системах ПВО», — сказала она в ходе выступления. 

Зеленская также призвала оперативно решить этот вопрос, так как конгресс США в скором времени должен будет уйти на каникулы. 

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил о том, что на Украине началась решающая стадия боевых действий. «Поэтому наша коллективная поддержка Украины имеет жизненную важность, должна быть неотложной», — добавил он. 

23 июня на территорию Украины прибыли американские реактивные системы залпового огня HIMARS. «HIMARS прибыли на Украину. Спасибо моему коллеге и другу [министру обороны США] Ллойду Остину за эти мощные инструменты», — написал министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter. При этом позже Минобороны России сообщало об уничтожении нескольких таких установок в рамках спецоперации на Украине.

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Ранее по теме: США заявили о передаче Украине 12 систем залпового огня HIMARS

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных