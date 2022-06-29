Минобороны России сообщило об уничтожении до 100 боевиков

По его словам, большие потери понесла 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ в ходе наступления в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. По словам военнопленных этой бригады, 108-й батальон был разгромлен полностью: из 350 военных осталось 30. Конашенков добавил, что в 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-1 воздушно десантной бригадах ВСУ, которые действуют на Лисичанском направлении, сложилась критическая ситуация с продуктами. Из-за голода многие военнослужащие дезертируют.