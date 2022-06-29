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Минобороны России сообщило об уничтожении до 100 боевиков

Ведомости

Российская артиллерия уничтожила около 100 боевиков нацистского формирования «Кракен», командование отвело остатки подразделения в Харьков, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Питомник Харьковской области в результате удара российской артиллерии уничтожены до ста боевиков нацистского формирования "Кракен" и около 10 единиц боевой техники. Командование боевиков приняло решение оставить позиции и отвести остатки подразделения в город Харьков», — сообщил Конашенков.

По его словам, большие потери понесла 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ в ходе наступления в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. По словам военнопленных этой бригады, 108-й батальон был разгромлен полностью: из 350 военных осталось 30. Конашенков добавил, что в 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-1 воздушно десантной бригадах ВСУ, которые действуют на Лисичанском направлении, сложилась критическая ситуация с продуктами. Из-за голода многие военнослужащие дезертируют.

Также российские военные за сутки уничтожили базу подготовки иностранных наемников, базу горючего, шесть складов с боеприпасами, подразделение французских самоходных артиллерийских установок «Цезарь», один самолет МиГ-29 и два Су-25, а также вертолет Ми-8 и девять беспилотников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных