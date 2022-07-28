Минобороны России сообщило об уничтожении более 200 военнослужащих ВСУ

За сутки российские военные уничтожили шесть складов с боеприпасами, ЗРК С-300, подавили две батареи РСЗО «Ураган», батарею РСЗО «Град» и батарею гаубиц «Мста-Б», пять взводов Д-20 и девять взводов Д-30. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника и перехватили два снаряда РСЗО «Ольха» и девять снарядов РСЗО «Ураган».