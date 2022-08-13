В Госдуме предложили демонтировать 70% дорожных камер

По словам Кильдюшкина, в документе предлагается ввести перечень мест для установки камер, описать процедуру их размещения и дать право правительству устанавливать требования к камерам. Как выяснило издание, в закон об автодорогах и дорожной деятельности планируется добавить главу с требованиями к дорожным камерам, их размещению и применению. В случае принятия законопроекта он вступит в силу 1 марта 2023 г.