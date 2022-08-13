В Госдуме предложили демонтировать 70% дорожных камер
В сфере безопасности дорожного движения необходимо навести порядок и провести аудит, по результатам которого можно было бы демонтировать около 70% камер фиксации нарушений на дорогах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Нилов предложил сократить количество дорожных комплексов фото- и видеофиксаци нарушений в контексте публикаций в СМИ о штрафе водителю за непристегнутый ремень безопасности у плюшевого кота. По мнению депутата, большое число камер «серьёзно деформировало систему ГИБДД, сотрудников которой комплексы фиксации были призваны частично (и безуспешно, как оказалось) заменить».
Он заявил, что безопасность на дорогах с камерами является в большинстве случаев мифом, который монетизировали «в пользу региональных бюджетов и владельцев устройств». Глава комитета напомнил о внесении в Госдуму законопроекта, который разрешает привлекать автомобилистов с помощью комплексов фиксации только за нарушение скоростного режима и еще ряд нарушений.
«Вообще, давно пора навести порядок в этой сфере, провести тщательный аудит и по результатам не менее 70% камер просто демонтировать. Сегодня это кошельки, а не инструменты безопасности», — заявил Нилов.
Ранее комитет Госдумы по транспорту разработал законопроект, в котором предлагается установить основания и условия применения комплексов автоматической фиксации нарушений на дорогах, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя Минтранса Романа Кильдюшкина. Законопроект прошел первое чтение в Госдуме в 2018 г. и ко второму чтению был дополнен.
По словам Кильдюшкина, в документе предлагается ввести перечень мест для установки камер, описать процедуру их размещения и дать право правительству устанавливать требования к камерам. Как выяснило издание, в закон об автодорогах и дорожной деятельности планируется добавить главу с требованиями к дорожным камерам, их размещению и применению. В случае принятия законопроекта он вступит в силу 1 марта 2023 г.