В здании правительства РФ введут ряд антиковидных ограничений
Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил вновь ввести антиковидные ограничения в Белом доме в связи с ростом показателя заболеваемости COVID-19 в России (в том числе среди сотрудников аппарата кабмина). Об этом сообщил Telegram-канал «Майский указ» со ссылкой на документ.
Ограничения вступают в силу с 22 августа. Сотрудники аппарата правительства должны будут снова соблюдать масочный режим. Также рекомендуется сократить число очных встреч и проводить совещания преимущественно в формате телеконференций.
Кроме того, будет ограничено количество посетителей дома правительства и сокращено число зарубежных и внутрироссийских командировок.
Роспотребнадзор полностью снял антиковидные ограничения 1 июля. Такое решение ведомство приняло в связи со снижением показателя заболеваемости. Однако в Кремле масочный режим решили сохранить.
В начале августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что часть антиковидных ограничений по-прежнему в Кремле сохраняются. Он отметил оправданность таких мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, который фиксируется в России последний месяц.
17 августа в стране выявили 33 106 случая заражения коронавирусом против 23 909 случаев днем ранее.
При этом в Роспотребнадзоре настаивают, что нет необходимости возвращать ограничения на федеральном уровне. 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек. По подсчетам «Ведомостей», более половины регионов России могут опять ввести масочный режим, если начнут следовать этим рекомендациям.
Накануне стало известно, что власти Бурятии возвращают масочный режим в общественных местах, в первую очередь при предоставлении государственных услуг. Также обязательное ношение масок 12 августа ввели в Туве.
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