В здании правительства РФ введут ряд антиковидных ограничений

При этом в Роспотребнадзоре настаивают, что нет необходимости возвращать ограничения на федеральном уровне. 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек. По подсчетам «Ведомостей», более половины регионов России могут опять ввести масочный режим, если начнут следовать этим рекомендациям.