Минобороны сообщило о расстреле 100 отступающих бойцов ВСУ членами «Кракена»

31 июля Минобороны рассказывало об ударе по пункту временной дислокации «Кракена» в Харькове, в результате чего были уничтожены до 350 человек и 11 единиц военной техники. На следующий день российские военные также уничтожили на территории завода в Харькове две установки реактивной системы залпового огня HIMARS.