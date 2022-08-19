Минобороны сообщило о расстреле 100 отступающих бойцов ВСУ членами «Кракена»
Боевики украинского националистического формирования «Кракен» расстреляли 100 бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) 58-й мотопехотной бригады, которые отступали с поля боя, сообщает Минобороны России.
Ведомство отметило, что остатки соединения бригады сбежали с удерживаемых позиций и оставили населенный пункт Уды в Харьковской области. «Для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ националисты вооруженного формирования "Кракен" показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувших свои позиции», — говорится в сообщении.
31 июля Минобороны рассказывало об ударе по пункту временной дислокации «Кракена» в Харькове, в результате чего были уничтожены до 350 человек и 11 единиц военной техники. На следующий день российские военные также уничтожили на территории завода в Харькове две установки реактивной системы залпового огня HIMARS.
8 августа министерство сообщало, что формирование «Кракен» утратило боеспособность в результате ударов ВКС России на Харьковском направлении. По информации оборонного ведомства, командование этого подразделения безуспешно пыталось пополнить его ряды за счет жителей Харькова. 14 августа Минобороны рассказало о взятии села Уды на Украине, оно расположено недалеко от границы с Белгородской областью.
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