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Минобороны сообщило о расстреле 100 отступающих бойцов ВСУ членами «Кракена»

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Боевики украинского националистического формирования «Кракен» расстреляли 100 бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) 58-й мотопехотной бригады, которые отступали с поля боя, сообщает Минобороны России.

Ведомство отметило, что остатки соединения бригады сбежали с удерживаемых позиций и оставили населенный пункт Уды в Харьковской области. «Для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ националисты вооруженного формирования "Кракен" показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувших свои позиции», — говорится в сообщении.  

31 июля Минобороны рассказывало об ударе по пункту временной дислокации «Кракена» в Харькове, в результате чего были уничтожены до 350 человек и 11 единиц военной техники. На следующий день российские военные также уничтожили на территории завода в Харькове две установки реактивной системы залпового огня HIMARS.

8 августа министерство сообщало, что формирование «Кракен» утратило боеспособность в результате ударов ВКС России на Харьковском направлении. По информации оборонного ведомства, командование этого подразделения безуспешно пыталось пополнить его ряды за счет жителей Харькова. 14 августа Минобороны рассказало о взятии села Уды на Украине, оно расположено недалеко от границы с Белгородской областью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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