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ФМБА планирует вывести на рынок отечественную вакцину против гемофильной инфекции

Ведомости

В 2023 году в России зарегистрируют российскую вакцину против гемофильной инфекции, разработанную Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России, сообщает ТАСС. В настоящее время проходит вторая фаза клинических исследований препарата. В ФМБА добавили, что промежуточные результаты испытаний показали высокий профиль безопасности и иммуногенности вакцины.

«Успешно завершены доклинические испытания и I фаза клинических испытаний, проводится II фаза клинических испытаний с участием 380 детей от трех месяцев до пяти лет, получение регистрационного удостоверения ожидается в 2023 году», — говорится в сообщении агентства.

В ФМБА отметили, что учеными разработана технология производства полисахаридной конъюгированной вакцины для профилактики гемофильной инфекции типа «В». Специалисты получили оригинальный продуцент, который депонирован в российской коллекции патогенных микроорганизмов.

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На данный момент в России зарегистрированы две моновакцины против гемофильной инфекции — французская «Акт-ХИБ» и бельгийская «Хиберикс», а также две комбинированные — французские «Пентаксим» и «Инфанрикс Гекса».

В июне Федеральная антимонопольная служба России отказала в согласовании более высоких цен на пентавакцину (т.е. против дифтерии, коклюша, столбняка, вирусного гепатита В и гемофильной палочки) «Пентаксим», разработанную французским производителем Sanofi и российской компанией «Нанолек», а также вакцину для профилактики пневмококковых инфекций «Превенар» от Pfizer и «Петровакс».

Причиной стала неспособность фармкомпаний экономически обосновать повышение цен в соответствии с постановлением правительства, которое позволяет производителям увеличивать цены на препараты в случае возникновения дефицита или угрозы отсутствия лекарств обязательного ассортимента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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