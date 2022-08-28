ФМБА планирует вывести на рынок отечественную вакцину против гемофильной инфекции
В 2023 году в России зарегистрируют российскую вакцину против гемофильной инфекции, разработанную Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России, сообщает ТАСС. В настоящее время проходит вторая фаза клинических исследований препарата. В ФМБА добавили, что промежуточные результаты испытаний показали высокий профиль безопасности и иммуногенности вакцины.
«Успешно завершены доклинические испытания и I фаза клинических испытаний, проводится II фаза клинических испытаний с участием 380 детей от трех месяцев до пяти лет, получение регистрационного удостоверения ожидается в 2023 году», — говорится в сообщении агентства.
В ФМБА отметили, что учеными разработана технология производства полисахаридной конъюгированной вакцины для профилактики гемофильной инфекции типа «В». Специалисты получили оригинальный продуцент, который депонирован в российской коллекции патогенных микроорганизмов.
На данный момент в России зарегистрированы две моновакцины против гемофильной инфекции — французская «Акт-ХИБ» и бельгийская «Хиберикс», а также две комбинированные — французские «Пентаксим» и «Инфанрикс Гекса».
В июне Федеральная антимонопольная служба России отказала в согласовании более высоких цен на пентавакцину (т.е. против дифтерии, коклюша, столбняка, вирусного гепатита В и гемофильной палочки) «Пентаксим», разработанную французским производителем Sanofi и российской компанией «Нанолек», а также вакцину для профилактики пневмококковых инфекций «Превенар» от Pfizer и «Петровакс».
Причиной стала неспособность фармкомпаний экономически обосновать повышение цен в соответствии с постановлением правительства, которое позволяет производителям увеличивать цены на препараты в случае возникновения дефицита или угрозы отсутствия лекарств обязательного ассортимента.