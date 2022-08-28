ФМБА планирует вывести на рынок отечественную вакцину против гемофильной инфекции

В июне Федеральная антимонопольная служба России отказала в согласовании более высоких цен на пентавакцину (т.е. против дифтерии, коклюша, столбняка, вирусного гепатита В и гемофильной палочки) «Пентаксим», разработанную французским производителем Sanofi и российской компанией «Нанолек», а также вакцину для профилактики пневмококковых инфекций «Превенар» от Pfizer и «Петровакс».