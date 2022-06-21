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Общество

Россия может прекратить закупки пневмококковой вакцины от Pfizer

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказала в согласовании более высоких цен на пентавакцину (т.е. против дифтерии, коклюша, столбняка, вирусного гепатита В и гемофильной палочки) «Пентаксим», разработанную французским производителем Sanofi и российской компанией «Нанолек», а также вакцину для профилактики пневмококковых инфекций «Превенар» от Pfizer и «Петровакс». Об этом пишет газета «Коммерсантъ». 

Причиной стала неспособность фармкомпаний экономически обосновать повышение цен в соответствии с постановлением правительства, которое позволяет производителям увеличивать цены на препараты в случае возникновения дефицита или угрозы отсутствия лекарств обязательного ассортимента. 

Производители обратились с просьбой согласовать новые цены на фоне роста издержек еще в конце февраля. Министерству здравоохранения удалось закупить «Пентаксим» по старым ценам, но не в полном объеме. В конце мая «Нанолек» согласился поставить 700 тыс. доз вакцины за 793 млн руб. (1137 руб. за штуку). При этом страна нуждается в 4,1 млн доз. Следующий аукцион объявлен в конце июня. 

Остается открытой проблема с поставками «Превенара». Аукционы на ее закупку не были объявлены, так как компании, выпускающие препарат, считают установленную цену невыгодной. В то же время по словам заместителя руководителя ФАС Тимофея Нижегородцева, чтобы увеличить цену на «Превенар», необходимо выделить дополнительно несколько миллиардов рублей из госбюджета. 

Это привело к тому, что российский Минздрав теперь планирует приобрести аналогочную вакцину от «Нанолека» и южнокорейского производителя SK Biosciences. Конкуренция может стать аргументом для Pfizer, отметил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. В мае стало известно, что запасов пентавакцины и вакцины от пневмококковых инфекций в регионах России хватит на четыре с половиной месяца. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных