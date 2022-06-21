Россия может прекратить закупки пневмококковой вакцины от Pfizer

Это привело к тому, что российский Минздрав теперь планирует приобрести аналогочную вакцину от «Нанолека» и южнокорейского производителя SK Biosciences. Конкуренция может стать аргументом для Pfizer, отметил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. В мае стало известно, что запасов пентавакцины и вакцины от пневмококковых инфекций в регионах России хватит на четыре с половиной месяца.