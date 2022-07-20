ФМБА разработало универсальную вакцину для профилактики оспы
Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе оспы обезьян, сообщила пресс-служба агентства. Сейчас идет подготовка к доклиническим испытаниям препарата.
«Разработана универсальная вакцина для иммунопрофилактики оспы, включая актуальные штаммы оспы обезьян. Проведены доклинические исследования ее безопасности. Идет подготовка к доклиническим исследованиям ее эффективности», — рассказали в ФМБА (цитата по ТАСС).
Также ученые разработали тест-систему для выявления оспы обезьян. Сейчас она проходит испытания и готовится к регистрации, отметили в пресс-службе.
13 июля центр «Вектор» сообщил, что завершил клинические испытания вакцины четвертого поколения от натуральной оспы «ОртопоксВак» и в мае подал документы на регистрацию препарата. Также научный центр разработал тест-системы для выявления оспы обезьян, которые используются в 20 диагностических центрах Роспотребнадзора, и готов быстро масштабировать их производство.
12 июля Роспотребнадзор сообщил о первом случае заражения оспой обезьян в России: ей заболел молодой человек, который вернулся из Португалии. Его положили на лечение в инфекционную больницу. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 63 странах выявили более 9200 случаев заражения оспой обезьян.
Симптомы оспы обезьян похожи на симптомы натуральной оспы, но переносятся легче. Оспа обезьян не отличается высокой заразностью и передается воздушно-капельным путем при длительном контакте.