ФМБА разработало универсальную вакцину для профилактики оспы

12 июля Роспотребнадзор сообщил о первом случае заражения оспой обезьян в России: ей заболел молодой человек, который вернулся из Португалии. Его положили на лечение в инфекционную больницу. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 63 странах выявили более 9200 случаев заражения оспой обезьян.