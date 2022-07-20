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ФМБА разработало универсальную вакцину для профилактики оспы

Ведомости

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе оспы обезьян, сообщила пресс-служба агентства. Сейчас идет подготовка к доклиническим испытаниям препарата.

«Разработана универсальная вакцина для иммунопрофилактики оспы, включая актуальные штаммы оспы обезьян. Проведены доклинические исследования ее безопасности. Идет подготовка к доклиническим исследованиям ее эффективности», — рассказали в ФМБА (цитата по ТАСС).

Также ученые разработали тест-систему для выявления оспы обезьян. Сейчас она проходит испытания и готовится к регистрации, отметили в пресс-службе.

13 июля центр «Вектор» сообщил, что завершил клинические испытания вакцины четвертого поколения от натуральной оспы «ОртопоксВак» и в мае подал документы на регистрацию препарата. Также научный центр разработал тест-системы для выявления оспы обезьян, которые используются в 20 диагностических центрах Роспотребнадзора, и готов быстро масштабировать их производство.

12 июля Роспотребнадзор сообщил о первом случае заражения оспой обезьян в России: ей заболел молодой человек, который вернулся из Португалии. Его положили на лечение в инфекционную больницу. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 63 странах выявили более 9200 случаев заражения оспой обезьян.

Симптомы оспы обезьян похожи на симптомы натуральной оспы, но переносятся легче. Оспа обезьян не отличается высокой заразностью и передается воздушно-капельным путем при длительном контакте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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