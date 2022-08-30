Крис Рок отказался вести премию «Оскар» в 2023 году

«Во время своего шоу Рок сравнил согласие на участие в концерте с возвращением на место преступления, ссылаясь на судебный процесс по делу об убийстве бывшей жены О. Джей Симпсона [футболиста и актера обвиняли в убийстве бывшей жены Николь Браун и ее приятеля Рональда Голдмана в 1994 г., но в итоге по этому делу вынесли оправдательный приговор], убийство которой началось с того, что она оставила очки в итальянском ресторане. Рок сказал, что вернуться на «Оскар» — это все равно, что попросить Николь Браун Симпсон «вернуться в ресторан», — сказано в сообщении.