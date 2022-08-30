Крис Рок отказался вести премию «Оскар» в 2023 году
Американский комик Крис Рок, который получил пощечину от актера Уилла Смита во время прошлой церемонии вручения премии «Оскар», отказался от роли ведущего на 95-й церемонии вручения премии в 2023 г., об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.
Академия кинематографических искусств и наук США пригласила Рока стать ведущим церемонии в третий раз в 2023 г. после исполнения им аналогичной роли в 2005 и 2016 гг. Однако он отказался, сравнив согласие на эту роль с «возвращением на место преступления».
«Во время своего шоу Рок сравнил согласие на участие в концерте с возвращением на место преступления, ссылаясь на судебный процесс по делу об убийстве бывшей жены О. Джей Симпсона [футболиста и актера обвиняли в убийстве бывшей жены Николь Браун и ее приятеля Рональда Голдмана в 1994 г., но в итоге по этому делу вынесли оправдательный приговор], убийство которой началось с того, что она оставила очки в итальянском ресторане. Рок сказал, что вернуться на «Оскар» — это все равно, что попросить Николь Браун Симпсон «вернуться в ресторан», — сказано в сообщении.
27 марта на церемонии вручения премии «Оскар» Рок поднялся на сцену, чтобы объявить победителя в категории «Лучший документальный фильм», и несколько раз неудачно пошутил, в том числе про жену Уилла Смита Джаду Пинкетт-Смит. После этого Смит дал Року пощечину и нецензурно высказался в его адрес. Через несколько минут после инцидента Смиту была вручена статуэтка за лучшую мужскую роль в картине «Король Ричард» (2021). Позже он извинился перед Роком и добровольно вышел из состава Академии, ему также было запрещено посещать организуемые ей мероприятия ближайшие 10 лет.
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