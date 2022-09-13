Кравцов: учителей из Харьковской области вывезли в Россию

Ранее задержание российских учителей на Украине опровергли и в пресс-службе Минпросвещения России, отметив, что они находятся на подконтрольных России, Донецкой и Луганской народным республикам территориях. «Заявления о том, что они привлечены к ответственности в Харьковской области и им грозит тюремный срок, не соответствуют действительности», – уточнили в министерстве. При этом СК России сообщил о возбуждении уголовного дела по факту задержания украинскими военнослужащими российских учителей.