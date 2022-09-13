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Кравцов: учителей из Харьковской области вывезли в Россию

Ведомости

Все пожелавшие покинуть Харьковскую область учителя получили такую возможность, заявил журналистам министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Это фейк, что были учителя из РФ. Все, кто находился на территории Харьковской области, директора школ, учителя, которые изъявили желание покинуть Харьковскую область, они имели такую возможность», – цитирует его ТАСС.

Сейчас вывезенные учителя находятся в Белгородской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае, добавил Кравцов.

Ранее задержание российских учителей на Украине опровергли и в пресс-службе Минпросвещения России, отметив, что они находятся на подконтрольных России, Донецкой и Луганской народным республикам территориях. «Заявления о том, что они привлечены к ответственности в Харьковской области и им грозит тюремный срок, не соответствуют действительности», – уточнили в министерстве. При этом СК России сообщил о возбуждении уголовного дела по факту задержания украинскими военнослужащими российских учителей.

О якобы задержании учителей накануне украинским СМИ заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. В пророссийской военно-гражданской администрации Харьковской области в комментарии «РИА Новости» сообщили, что в регионе не было российских учителей, однако подчеркнули, что пока не знают о судьбе местных учителей, сотрудничавших с Россией.

10 сентября Минобороны России сообщило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию Донецкой народной республики, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении.

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Ранее по теме: В Кремле заявили о карательных действиях украинских войск в Харьковской области

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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