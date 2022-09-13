В Кремле заявили о карательных действиях украинских войск в Харьковской области
В настоящее время вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят карательные действия в Харьковской области. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать заявление вице-премьера Украины Ирины Верещук о задержании российских и украинских учителей в Харьковской области. Песков призвал прислушаться к сведениям министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, который ранее сообщил, что все российские учителя находятся на подконтрольных России, ДНР и ЛНР территориях.
При этом пресс-секретарь признал, что жители региона находятся в опасности. «Сейчас там много карательных действий, которые не укладываются ни в какие рамки. Людей пытают, над людьми издеваются и так далее. Это, конечно, возмутительно», — сказал Песков. Он подчеркнул, что спецоперация будет продолжаться и дальше.
10 сентября Минобороны РФ сообщило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию ДНР, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении. После этого появилась информация, что российских учителей якобы задержали украинские военные в Харьковской области.
Несмотря на отвод российских войск на территорию ДНР, российские власти заявили, что все цели спецоперации будут достигнуты. Сначала это подчеркнул зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Позже он назвал те условия, которые ставит Россия сейчас, «разминкой перед требованиями будущего» и заявил, что Украину ждет «тотальная капитуляция».
Накануне о намерении достичь цели спецоперации заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он отметил, что этому не смогут помешать антироссийские санкции и военная помощь Запада Киеву.
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