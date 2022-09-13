В Кремле заявили о карательных действиях украинских войск в Харьковской области

При этом пресс-секретарь признал, что жители региона находятся в опасности. «Сейчас там много карательных действий, которые не укладываются ни в какие рамки. Людей пытают, над людьми издеваются и так далее. Это, конечно, возмутительно», — сказал Песков. Он подчеркнул, что спецоперация будет продолжаться и дальше.