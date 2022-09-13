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В Кремле заявили о карательных действиях украинских войск в Харьковской области

Ведомости

В настоящее время вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят карательные действия в Харьковской области. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать заявление вице-премьера Украины Ирины Верещук о задержании российских и украинских учителей в Харьковской области. Песков призвал прислушаться к сведениям министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, который ранее сообщил, что все российские учителя находятся на подконтрольных России, ДНР и ЛНР территориях.

При этом пресс-секретарь признал, что жители региона находятся в опасности. «Сейчас там много карательных действий, которые не укладываются ни в какие рамки. Людей пытают, над людьми издеваются и так далее. Это, конечно, возмутительно», — сказал Песков. Он подчеркнул, что спецоперация будет продолжаться и дальше.

10 сентября Минобороны РФ сообщило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию ДНР, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении. После этого появилась информация, что российских учителей якобы задержали украинские военные в Харьковской области.

Несмотря на отвод российских войск на территорию ДНР, российские власти заявили, что все цели спецоперации будут достигнуты. Сначала это подчеркнул зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Позже он назвал те условия, которые ставит Россия сейчас, «разминкой перед требованиями будущего» и заявил, что Украину ждет «тотальная капитуляция».

Накануне о намерении достичь цели спецоперации заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он отметил, что этому не смогут помешать антироссийские санкции и военная помощь Запада Киеву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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