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В Минпросвещения опровергли задержание учителей из России в Харьковской области

Ведомости

Российские учителя находятся на подконтрольных России, Донецкой и Луганской народным республикам территориях, заявления об их задержании не соответствуют действительности, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения России.

«Все учителя, которые ранее отправились преподавать на освобожденные территории, сейчас находятся там, где ситуацию контролируют российские военные и военные Донецкой и Луганской народных республик. Заявления о том, что они привлечены к ответственности в Харьковской области и им грозит тюремный срок, не соответствуют действительности. Об этом заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов», – сообщили в министерстве.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области сообщило, что российских учителей на территории региона не было, но что сейчас с теми местными педагогами, которые были готовы сотрудничать с Россией, властям неизвестно.

О том, что российских учителей не было в Харьковской области, также ранее сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минпросвещения.

О том, что учителей якобы задержали, накануне украинскому изданию «Страна.UA» заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

10 сентября Минобороны России сообщило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию Донецкой народной республики, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении.

По данным российского Минобороны, потери украинских сил с 6 по 10 сентября на Харьковском и Николаево-Криворожском направлении составили более 4000 убитыми и более 8000 ранеными. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24» объяснил отвод войск численным превосходством украинской армии не менее чем в восемь раз. По его словам, отвод войск был проведен ради сохранения личного состава.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных