В Минпросвещения опровергли задержание учителей из России в Харьковской области

«Все учителя, которые ранее отправились преподавать на освобожденные территории, сейчас находятся там, где ситуацию контролируют российские военные и военные Донецкой и Луганской народных республик. Заявления о том, что они привлечены к ответственности в Харьковской области и им грозит тюремный срок, не соответствуют действительности. Об этом заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов», – сообщили в министерстве.