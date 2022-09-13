В Минпросвещения опровергли задержание учителей из России в Харьковской области
Российские учителя находятся на подконтрольных России, Донецкой и Луганской народным республикам территориях, заявления об их задержании не соответствуют действительности, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения России.
«Все учителя, которые ранее отправились преподавать на освобожденные территории, сейчас находятся там, где ситуацию контролируют российские военные и военные Донецкой и Луганской народных республик. Заявления о том, что они привлечены к ответственности в Харьковской области и им грозит тюремный срок, не соответствуют действительности. Об этом заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов», – сообщили в министерстве.
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области сообщило, что российских учителей на территории региона не было, но что сейчас с теми местными педагогами, которые были готовы сотрудничать с Россией, властям неизвестно.
О том, что российских учителей не было в Харьковской области, также ранее сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минпросвещения.
О том, что учителей якобы задержали, накануне украинскому изданию «Страна.UA» заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
10 сентября Минобороны России сообщило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию Донецкой народной республики, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении.
По данным российского Минобороны, потери украинских сил с 6 по 10 сентября на Харьковском и Николаево-Криворожском направлении составили более 4000 убитыми и более 8000 ранеными. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24» объяснил отвод войск численным превосходством украинской армии не менее чем в восемь раз. По его словам, отвод войск был проведен ради сохранения личного состава.