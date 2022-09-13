СК возбудил дело о задержании российских учителей украинскими военнослужащими
Следственный комитет России займется расследованием уголовного дела по факту задержания украинскими военнослужащими российских учителей, преподававших на территории Харьковской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
Уголовное дело возбуждено по поручению председателя СК Александра Бастрыкина, следователи дадут правовую оценку произошедшему и действиям «всех причастных лиц». «Педагоги преподавали в региональных школах по российской учебной программе. Представителями киевского режима данная деятельность квалифицирована как преступление, организовано их уголовное преследование», – говорится в сообщении СК.
Ранее в пресс-службе Минпросвещения России опровергли задержание российских учителей на Украине и отметили, что они находятся на подконтрольных России, Донецкой и Луганской народным республикам территориях. «Заявления о том, что они привлечены к ответственности в Харьковской области и им грозит тюремный срок, не соответствуют действительности», – уточнили в министерстве.
О том, что российских учителей не было в Харьковской области, также ранее сообщали «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минпросвещения и «РИА Новости» со ссылкой на военно-гражданскую администрацию (ВГА) региона. О якобы задержании учителей накануне украинскому изданию «Страна.UA» заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
10 сентября Минобороны России сообщило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию Донецкой народной республики, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении.