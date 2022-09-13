СК возбудил дело о задержании российских учителей украинскими военнослужащими

Ранее в пресс-службе Минпросвещения России опровергли задержание российских учителей на Украине и отметили, что они находятся на подконтрольных России, Донецкой и Луганской народным республикам территориях. «Заявления о том, что они привлечены к ответственности в Харьковской области и им грозит тюремный срок, не соответствуют действительности», – уточнили в министерстве.