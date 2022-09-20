Суд утвердил пожизненные сроки двум убившим пятилетнего ребенка в Костроме
Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе пожизненные сроки 45-летнему Денису Герасимову и 24-летнему Вадиму Белякову по делу об убийстве и изнасиловании пятилетней девочки в Костроме, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Приговор оставлен без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сказано в сообщении.
Герасимова и Белякова признали виновными 1 июля решением Костромского областного суда. Им инкриминировали совершение насильственных действий сексуального характера, причинение тяжкого вреда здоровью и убийство ребенка. Свою вину они признали. Суд также взыскал с каждого по 2 млн руб. в пользу родителей убитой.
По версии следствии, 4 января мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитили девочку, которая без взрослых находилась возле культурного центра на улице Северной Правды в Костроме, где работала ее мать. Обвиняемые изнасиловали ребенка и, чтобы скрыть следы преступления, убили его. Мужчины были задержаны в тот же день, тело девочки обнаружено в одном из общежитий Костромы.
Уточняется, что один из двух обвиняемых уже был судим за растление малолетних и незаконный оборот порнографических материалов. Другой был судим за кражу, суд установил ему испытательный срок, он еще не истек.
В конце января президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов и за сексуальное насилие над несовершеннолетними в некоторых случаях. Согласно закону, пожизненное лишение свободы предусматривается для педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (в предыдущей версии закона — до 14 лет). Аналогичное наказание может назначаться для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании в случаях, когда жертвами насилия стали два и более ребенка или когда оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
Инициатива об ужесточении наказания за педофилию была внесена в Госдуму после резонансного убийства двух школьниц в Кемерове в начале сентября прошлого года.
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