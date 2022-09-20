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Суд утвердил пожизненные сроки двум убившим пятилетнего ребенка в Костроме

Ведомости

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе пожизненные сроки 45-летнему Денису Герасимову и 24-летнему Вадиму Белякову по делу об убийстве и изнасиловании пятилетней девочки в Костроме, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Приговор оставлен без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сказано в сообщении.

Герасимова и Белякова признали виновными 1 июля решением Костромского областного суда. Им инкриминировали совершение насильственных действий сексуального характера, причинение тяжкого вреда здоровью и убийство ребенка. Свою вину они признали. Суд также взыскал с каждого по 2 млн руб. в пользу родителей убитой.

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По версии следствии, 4 января мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитили девочку, которая без взрослых находилась возле культурного центра на улице Северной Правды в Костроме, где работала ее мать. Обвиняемые изнасиловали ребенка и, чтобы скрыть следы преступления, убили его. Мужчины были задержаны в тот же день, тело девочки обнаружено в одном из общежитий Костромы.

Уточняется, что один из двух обвиняемых уже был судим за растление малолетних и незаконный оборот порнографических материалов. Другой был судим за кражу, суд установил ему испытательный срок, он еще не истек. 

В конце января президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов и за сексуальное насилие над несовершеннолетними в некоторых случаях. Согласно закону, пожизненное лишение свободы предусматривается для педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (в предыдущей версии закона — до 14 лет). Аналогичное наказание может назначаться для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании в случаях, когда жертвами насилия стали два и более ребенка или когда оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Инициатива об ужесточении наказания за педофилию была внесена в Госдуму после резонансного убийства двух школьниц в Кемерове в начале сентября прошлого года. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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