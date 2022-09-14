Обвиняемый в убийстве двух школьниц в Кузбассе получил пожизненный срок
Суд в Кемеровской области приговорил к пожизненному лишению свободы Виктора Пестерникова, который в сентябре прошлого года изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц в Киселевске, об этом сообщила пресс-служба регионального СКР. Уточняется, что осужденный вину полностью признал.
«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, также он будет обязан выплатить 2 млн руб. компенсации одному из потерпевших и 500 000 руб. в отношении другого потерпевшего», — сказано в сообщении СКР.
Уточняется, что 41-летний мужчина признан виновным по четырем статьям: об убийстве двух малолетних лиц с целью скрыть другое преступление (п. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), два эпизода изнасилования ребенка до 14 лет (ч. 5 ст. 131 УК РФ), два эпизода действий сексуального характера в отношении ребенка до 14 лет (ч. 5 ст. 132 УК РФ), а также самовольное оставление места жительства для уклонения от административного надзора (ч. 1 ст. 314.1 УК РФ).
Две десятилетние школьницы пропали 6 сентября 2021 г. по дороге домой. Позже появились видеозаписи с камер наблюдения, на которых видно, как неизвестный мужчина покупает детям сладости в одном из супермаркетов. На следующий день их тела были обнаружены в заброшенном доме.
Тогда же подозреваемый в убийстве был обнаружен и задержан. Им оказался ранее судимый за преступление сексуального характера Пестерников, который отбыл 10-летний срок и вышел из тюрьмы в 2019 г. Он должен был находиться под надзором полиции после освобождения до 2027 г., однако так и не встал на учет. После выхода из колонии он не имел права покидать город Мыски, где проживал, но ему удалось жить и временно работать в соседнем Киселевске. (По этому факту СКР возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц полиции).
После этого случая в Госдуму внесли инициативу об ужесточении наказания за педофилию. В конце января президент Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов и за сексуальное насилие над несовершеннолетними в некоторых случаях. Согласно закону, пожизненное лишение свободы предусматривается для педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (в предыдущей версии закона — до 14 лет). Аналогичное наказание может назначаться для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании в случаях, когда жертвами насилия стали два и более ребенка или когда оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
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