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К родственникам отнесутся с повышенной строгостью в случае преступлений против детей

Совместное проживание может стать отягчающим обстоятельством при насилии
Анна Нараева Анастасия Курилова
По словам экс-уполномоченного при президенте России по правам ребенка, вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, в 2020 г. против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних было совершено 15 822 преступления / Getty Images

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая сообщила 10 февраля, что внесла в комитет по вопросам семьи, женщин и детей поправки, которые касаются ответственности за сексуальное насилие в отношении детей. Они вносятся в законопроект, который был разработан еще в феврале 2018 г., в том же году одобрен в первом чтении и с тех пор лежал без движения. В качестве отягчающих обстоятельств при совершении преступлений против половой неприкосновенности детей Яровая теперь предложила считать совершение преступления лицом, проживающим совместно с несовершеннолетним, или лицами, которые по профессии являются прямо контактирующими с детьми. Проект закона с учетом этих поправок может быть рассмотрен Госдумой во втором и третьем чтении уже 15–16 февраля, сказала Яровая.

По словам экс-уполномоченного при президенте России по правам ребенка, вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, в 2020 г. против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних было совершено 15 822 преступления, что превышало показатель 2019 г. на 7,2%. 7439 преступлений были совершены в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста, а 3030 (21,5%) были совершены членами семьи, рассказала она. Активно вопросом безопасности детей депутаты занялись в 2022 г., после того как 4 января 2022 г. в Костроме была убита пятилетняя девочка, а одним из нападавших на нее был педофил-рецидивист. После этого в Госдуме в течение месяца приняли внесенный в сентябре 2021 г. проект с поправками в уголовное законодательство, дополнив его нормой о более жестких санкциях (вплоть до пожизненного лишения свободы) для преступников, у которых есть судимость, которые совершили насилие в отношении нескольких несовершеннолетних и т. д.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных