Газета
Общество

Минцифры предложило распространить отсрочку от мобилизации на IT-управленцев

Ведомости

Минцифры прорабатывает возможность включения управленцев в сфере IT в список специальностей, на которые распространяется отсрочка по призыву в рамках частичной мобилизации. Об этом со ссылкой на разъяснения главы министерства Максута Шадаева сообщает «Интерфакс».

«Мы прорабатываем возможность включения управленческих специальностей в перечень профильных для IT», — заявил Шадаев, отвечая на вопрос о предоставлении отсрочки гендиректорам и их заместителям независимо от указанной в дипломе специальности.

Глава Минцифры отметил, что учредители аккредитованных IT-компаний, если они не работают как сотрудники этих организаций, не могут претендовать на отсрочку. Получить такое право не смогут и работающие в IT-компаниях россияне, если организация оформлена как ИП. Организациям нужно получать статус юридического лица и проходить аккредитацию, уточнил Шадаев.

Ранее по теме: Минцифры готовит перечень специальностей для отсрочки от частичной мобилизации

В ведомстве добавили, что право на отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации смогут получить сотрудники аккредитованных IT-компаний, операторов связи и медиа, которые имеют высшее образование и работают полный рабочий день. Отказ от получения отсрочки можно оспорить, для этого необходимо направить в Минцифры пакет документов.

В пятницу Минобороны сообщило, кого не будет призывать на службу в рамках частичной мобилизации. От нее освободят сотрудников IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков. В Минцфиры уточнили, что речь идет о тех, кто имеет высшее образование по соответствующим специальностям и работает полный день. В ведомстве пообещали подготовить рекомендуемый список по каждому отраслевому направлению и опубликовать его не позднее 26 сентября. 

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в обращении Минобороны заявил, что «бронь» должна распространяться только на тех IT-специалистов, кто «работает с технологиями военного и двойного назначения, обеспечивает работу критической информационной инфраструктуры и системообразующих компаний, в том числе в сфере промышленности».  

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных