Минцифры предложило распространить отсрочку от мобилизации на IT-управленцев

В пятницу Минобороны сообщило, кого не будет призывать на службу в рамках частичной мобилизации. От нее освободят сотрудников IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков. В Минцфиры уточнили, что речь идет о тех, кто имеет высшее образование по соответствующим специальностям и работает полный день. В ведомстве пообещали подготовить рекомендуемый список по каждому отраслевому направлению и опубликовать его не позднее 26 сентября.