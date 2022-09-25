Минцифры предложило распространить отсрочку от мобилизации на IT-управленцев
Минцифры прорабатывает возможность включения управленцев в сфере IT в список специальностей, на которые распространяется отсрочка по призыву в рамках частичной мобилизации. Об этом со ссылкой на разъяснения главы министерства Максута Шадаева сообщает «Интерфакс».
«Мы прорабатываем возможность включения управленческих специальностей в перечень профильных для IT», — заявил Шадаев, отвечая на вопрос о предоставлении отсрочки гендиректорам и их заместителям независимо от указанной в дипломе специальности.
Глава Минцифры отметил, что учредители аккредитованных IT-компаний, если они не работают как сотрудники этих организаций, не могут претендовать на отсрочку. Получить такое право не смогут и работающие в IT-компаниях россияне, если организация оформлена как ИП. Организациям нужно получать статус юридического лица и проходить аккредитацию, уточнил Шадаев.
В ведомстве добавили, что право на отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации смогут получить сотрудники аккредитованных IT-компаний, операторов связи и медиа, которые имеют высшее образование и работают полный рабочий день. Отказ от получения отсрочки можно оспорить, для этого необходимо направить в Минцифры пакет документов.
В пятницу Минобороны сообщило, кого не будет призывать на службу в рамках частичной мобилизации. От нее освободят сотрудников IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков. В Минцфиры уточнили, что речь идет о тех, кто имеет высшее образование по соответствующим специальностям и работает полный день. В ведомстве пообещали подготовить рекомендуемый список по каждому отраслевому направлению и опубликовать его не позднее 26 сентября.
Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в обращении Минобороны заявил, что «бронь» должна распространяться только на тех IT-специалистов, кто «работает с технологиями военного и двойного назначения, обеспечивает работу критической информационной инфраструктуры и системообразующих компаний, в том числе в сфере промышленности».