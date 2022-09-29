Для граждан Казахстана откроют «зеленый коридор» со стороны России

В начале недели, 27 сентября, МВД Казахстана сообщило, что около 98 000 россиян пересекли границу с республикой с 21 сентября, когда в России была объявлена частичная мобилизация. По информации минтруда Казахстана, с начала года в республику въехало более 260 000 россиян, хотя во все прошлые годы их среднее количество немного превышало 30 000.