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Общество

Для граждан Казахстана откроют «зеленый коридор» со стороны России

Ведомости

Правительство Казахстана обсуждает с Россией открытие «зеленого коридора» на границе двух государств для граждан Казахстана и машин с продовольствием, об этом сообщил вице-премьер — министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жуманагрин, передает Sputnik Казахстана.

«Сейчас мы ведем переговоры об организации "зеленого коридора" для наших граждан и автомобилей с продовольствием», — сообщил он. По словам вице-премьера, эта работа должна быть проведена в течение сегодняшнего или завтрашнего дня.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о планах Астаны провести переговоры с Москвой по поводу большого числа въезжающих в республику россиян. По информации «Ведомостей», президент России Владимир Путин может посетить Казахстан в середине октября.

Ранее по теме: Заявки на получение казахстанского ИИН за один день подали 13 000 россиян

В начале недели, 27 сентября, МВД Казахстана сообщило, что около 98 000 россиян пересекли границу с республикой с 21 сентября, когда в России была объявлена частичная мобилизация. По информации минтруда Казахстана, с начала года в республику въехало более 260 000 россиян, хотя во все прошлые годы их среднее количество немного превышало 30 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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