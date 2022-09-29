Для граждан Казахстана откроют «зеленый коридор» со стороны России
Правительство Казахстана обсуждает с Россией открытие «зеленого коридора» на границе двух государств для граждан Казахстана и машин с продовольствием, об этом сообщил вице-премьер — министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жуманагрин, передает Sputnik Казахстана.
«Сейчас мы ведем переговоры об организации "зеленого коридора" для наших граждан и автомобилей с продовольствием», — сообщил он. По словам вице-премьера, эта работа должна быть проведена в течение сегодняшнего или завтрашнего дня.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о планах Астаны провести переговоры с Москвой по поводу большого числа въезжающих в республику россиян. По информации «Ведомостей», президент России Владимир Путин может посетить Казахстан в середине октября.
В начале недели, 27 сентября, МВД Казахстана сообщило, что около 98 000 россиян пересекли границу с республикой с 21 сентября, когда в России была объявлена частичная мобилизация. По информации минтруда Казахстана, с начала года в республику въехало более 260 000 россиян, хотя во все прошлые годы их среднее количество немного превышало 30 000.
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